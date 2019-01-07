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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 січ, 2019 12:43
Alfa_Bank написав:
На данный момент вопрос на стадии разработки.
Alfa_Bank
Передайте будь ласка на верх, що в банку (якщо він реально планує цей продукт) є унікальна можливість пропіаритись і зайняти першому супер грибне місце на ринку.
Бо як прийде ПБ (а він рано чи пізно точно відкриє цю прикриту (тимчасово) можливість) - буде пізно.
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greenozon
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:03
greenozon написав: Alfa_Bank написав:
На данный момент вопрос на стадии разработки.
Alfa_Bank
Передайте будь ласка на верх, що в банку (якщо він реально планує цей продукт) є унікальна можливість пропіаритись і зайняти першому супер грибне місце на ринку.
Бо як прийде ПБ (а він рано чи пізно точно відкриє цю прикриту (тимчасово) можливість) - буде пізно.
greenozon, доброго дня. Ваші коментарі передала.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:15
greenozon написав: Alfa_Bank написав:
На данный момент вопрос на стадии разработки.
Alfa_Bank
Передайте будь ласка на верх, що в банку (якщо він реально планує цей продукт) є унікальна можливість пропіаритись і зайняти першому супер грибне місце на ринку.
Бо як прийде ПБ (а він рано чи пізно точно відкриє цю прикриту (тимчасово) можливість) - буде пізно.
И Приват и Моня уже объявили, что валютообмен вернется немедленно после снятия законодательных ограничений, у них типа все уже готово.
Так что Альфа уже в доганяющих
Пусть хоть на 2620 перейдут безпроблемно, а то уже 8 число, а до сих пор у них этого не сделано. А срок был - до 1.01.2019
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curiousobro
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:22
greenozon написав:
Бо як прийде ПБ (а він рано чи пізно точно відкриє цю прикриту (тимчасово) можливість) - буде пізно.
Я думаю не правильно данный вопрос мерять категориями "поздно-рано". Когда валютообмен разрешат, то думаю несколько банков предложат эту функцию и определяющим тут будет не кто раньше, а кто предложит условия лучше. В т.ч. по курсу. Сейчас по Максимке Алла предлагает вполне конкурентные курсы обмена. По крайней мере лучше и бегемота, и моно. Если так будет и дальше и Алла не станет жадничать - то даже при более позднем выходе с предложением услуги валютообмена место на рынке найдется всегда. Поэтому пусть выйдут позже, но предложат отлично-работающее ПО и классные курсы и все будет ОК.
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Flamingo
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:32
Flamingo написав:
Сейчас по Максимке Алла предлагает вполне конкурентные курсы обмена. По крайней мере лучше и бегемота, и моно.
Но по дате проводки. Как такое сделать при валютообмене?
Может, разрешат P2P на валютные карты, а там когда проведется, такой и курс.
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wig
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Додано: Вів 08 січ, 2019 13:44
кто знает как менять порядок карт в мобайле? в МАБе есть стрелочки возле карт - тут же не понятно. При том что я только что поменял каким то непостижимым образом их порядок (нада взад теперь вернуть)
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mephala
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:07
mephala написав:
кто знает как менять порядок карт в мобайле? в МАБе есть стрелочки возле карт - тут же не понятно. При том что я только что поменял каким то непостижимым образом их порядок (нада взад теперь вернуть)
Не меняется. Похоже отображается в порядке убывания доступных средств.
И пофиг кредитные они или инвалютные
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:13
clientage написав: mephala написав:
кто знает как менять порядок карт в мобайле? в МАБе есть стрелочки возле карт - тут же не понятно. При том что я только что поменял каким то непостижимым образом их порядок (нада взад теперь вернуть)
Не меняется. Похоже отображается в порядке убывания доступных средств.
И пофиг кредитные они или инвалютные
мои расположены по давности пользования - та, по которой сегодня операции были- верхняя с 1,5грн
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vollena71
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:20
vollena71 написав: clientage написав: mephala написав:
кто знает как менять порядок карт в мобайле? в МАБе есть стрелочки возле карт - тут же не понятно. При том что я только что поменял каким то непостижимым образом их порядок (нада взад теперь вернуть)
Не меняется. Похоже отображается в порядке убывания доступных средств.
И пофиг кредитные они или инвалютные
мои расположены по давности пользования - та, по которой сегодня операции были- верхняя
Хм, а може и так. Хотя у меня вот седня был платеж с дебетки, но кредитка все равно 1й стоит, там доступный остаток больше
И это при отображении карт на Гл. экране апликухи. А вот если юзать шаблоны, то там выбор карт ВСЕГДА для меня настроен так, шо по умолчанию подсовывается кредитка
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clientage
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Додано: Вів 08 січ, 2019 14:27
А коли це почали по пакетних картках списувати абонку в мінус? Минулого місяця не було жодних операцій, на рахунку "0", тепер пише "-100 грн.".
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apostol
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