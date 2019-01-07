Ув. Альфа-Банк Разъясните, пожайлуста, как выяснить по акции "+1% к депозиту" имеет ли клиент возможность воспользоваться данным бонусом. Горячая линия отправляет в отделение. Посчитать количество покупок сами не могут.
greenozon написав:Альфівці, вже комусь дали добро на +1% до депозиту? вроді від вчора Альфа мала прорахуавти кому можна а кому ні в мене набагато більше 8 ПОС-прокупок в потрібний для акції період, але відповідь банку - не положено
WTF?
Відповім сам собі
УРА, нарешті прорахували і дали добро на +1% (дзвінок перс. менеджера) (не пройшло і .... пару тижнів)
Вчера завис в Варшаве в аэропорту без денег - не мог с ДС снять, потому что «работы». КЦ и «персональный менеджер» ручками это проделать тоже не смогли и любезно предложили мне потусоваться в аэропорту до восьми утра и вообще намекали, что я лох, потому что недостаточно часто читаю сайт - иначе был бы в курсе.
У меня вопрос офпреду - у вас есть моя почта, номер телефона и даже чертовы пуши - нельзя уведомить клиентов, не? Рассылку сделать? Трудно, правда?
Это просто пц, пора валить, похоже. Единственное, что держит - кобренд с МАУ, никто из конкурентов не чешется в этом направлении.
egorek написав:Ув. Альфа-Банк Разъясните, пожайлуста, как выяснить по акции "+1% к депозиту" имеет ли клиент возможность воспользоваться данным бонусом. Горячая линия отправляет в отделение. Посчитать количество покупок сами не могут.
Seva написав:Вчера завис в Варшаве в аэропорту без денег - не мог с ДС снять, потому что «работы». КЦ и «персональный менеджер» ручками это проделать тоже не смогли и любезно предложили мне потусоваться в аэропорту до восьми утра и вообще намекали, что я лох, Стыдно, товарищи.
Стыдно иметь только одну карту только одного банка, да ещё и в поездке за рубежом
Seva написав:Вчера завис в Варшаве в аэропорту без денег - не мог с ДС снять, потому что «работы». КЦ и «персональный менеджер» ручками это проделать тоже не смогли и любезно предложили мне потусоваться в аэропорту до восьми утра и вообще намекали, что я лох, потому что недостаточно часто читаю сайт - иначе был бы в курсе.
У меня вопрос офпреду - у вас есть моя почта, номер телефона и даже чертовы пуши - нельзя уведомить клиентов, не? Рассылку сделать? Трудно, правда?
Это просто пц, пора валить, похоже. Единственное, что держит - кобренд с МАУ, никто из конкурентов не чешется в этом направлении.
Стыдно, товарищи.
Seva, добрый день. Мне очень жаль за ситуацию, что сложилась. Однако, информация о проведении работ была размещена заранее на официальном сайте банка. Рассылка уведомлений всем клиентам лично в таких случаях не предусмотрена. Чтоб частично загладить ситуацию, предлагаю вам сори-бонус. Если вы согласны, укажите удобное отделение для получения.