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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6621662266236624

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:29

Re: Альфа-Банк

Ув. Альфа-Банк
Разъясните, пожайлуста, как выяснить по акции "+1% к депозиту" имеет ли клиент возможность воспользоваться данным бонусом. Горячая линия отправляет в отделение. Посчитать количество покупок сами не могут.
egorek
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:32

Re: Альфа-Банк

  greenozon написав:Альфівці, вже комусь дали добро на +1% до депозиту?
вроді від вчора Альфа мала прорахуавти кому можна а кому ні
в мене набагато більше 8 ПОС-прокупок в потрібний для акції період, але відповідь банку - не положено

WTF?


Відповім сам собі

УРА, нарешті прорахували і дали добро на +1% (дзвінок перс. менеджера)
(не пройшло і .... пару тижнів) :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлень: 3848
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:38

Вчера завис в Варшаве в аэропорту без денег - не мог с ДС снять, потому что «работы». КЦ и «персональный менеджер» ручками это проделать тоже не смогли и любезно предложили мне потусоваться в аэропорту до восьми утра и вообще намекали, что я лох, потому что недостаточно часто читаю сайт - иначе был бы в курсе.

У меня вопрос офпреду - у вас есть моя почта, номер телефона и даже чертовы пуши - нельзя уведомить клиентов, не? Рассылку сделать? Трудно, правда?

Это просто пц, пора валить, похоже. Единственное, что держит - кобренд с МАУ, никто из конкурентов не чешется в этом направлении.

Стыдно, товарищи.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:39

  egorek написав:Ув. Альфа-Банк
Разъясните, пожайлуста, как выяснить по акции "+1% к депозиту" имеет ли клиент возможность воспользоваться данным бонусом. Горячая линия отправляет в отделение. Посчитать количество покупок сами не могут.

egorek, добрый день. Дайте ИНН в ЛС, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:45

  apostol написав:А коли це почали по пакетних картках списувати абонку в мінус? Минулого місяця не було жодних операцій, на рахунку "0", тепер пише "-100 грн.". :shock:

apostol, доброго дня. Дане списання передбачено тарифами карток. Дивіться примітку 1 тарифів - https://alfabank.ua/upload/Tarrifs-comfort-ultra-black-03.12.18.pdf.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 5472
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 433 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:46

  apostol написав:А коли це почали по пакетних картках списувати абонку в мінус? Минулого місяця не було жодних операцій, на рахунку "0", тепер пише "-100 грн.". :shock:


С первого дня появления пакетных карт.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8546
З нами з: 16.11.11
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:49

  Seva написав:Вчера завис в Варшаве в аэропорту без денег - не мог с ДС снять, потому что «работы». КЦ и «персональный менеджер» ручками это проделать тоже не смогли и любезно предложили мне потусоваться в аэропорту до восьми утра и вообще намекали, что я лох,
Стыдно, товарищи.

Стыдно иметь только одну карту только одного банка, да ещё и в поездке за рубежом ;)
Vorlon
 
Повідомлень: 6318
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 14:54

  Seva написав:Вчера завис в Варшаве в аэропорту без денег - не мог с ДС снять, потому что «работы». КЦ и «персональный менеджер» ручками это проделать тоже не смогли и любезно предложили мне потусоваться в аэропорту до восьми утра и вообще намекали, что я лох, потому что недостаточно часто читаю сайт - иначе был бы в курсе.

У меня вопрос офпреду - у вас есть моя почта, номер телефона и даже чертовы пуши - нельзя уведомить клиентов, не? Рассылку сделать? Трудно, правда?

Это просто пц, пора валить, похоже. Единственное, что держит - кобренд с МАУ, никто из конкурентов не чешется в этом направлении.

Стыдно, товарищи.

Seva, добрый день. Мне очень жаль за ситуацию, что сложилась. Однако, информация о проведении работ была размещена заранее на официальном сайте банка. Рассылка уведомлений всем клиентам лично в таких случаях не предусмотрена. Чтоб частично загладить ситуацию, предлагаю вам сори-бонус. Если вы согласны, укажите удобное отделение для получения.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 5472
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