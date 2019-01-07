Додано: Вів 08 січ, 2019 15:33

1. 29.12.2018 в 16:00 получил смс следующего содержания: "Дякуємо за участь в Акції "Святкові вихідні з "Cash'U Club"! За розрахунки карткою з 22 по 25 грудня тобі нараховано 8000 бонусів. Приємних покупок з Cash'U!"



Сегодня 08.01.2019. В Альфа-мобайл на счете Cash'U так никакие бонусы не появились. Как было 2ХХХ, так и остаётся, добавляясь по мелочи от текущих покупок.



04.01.2019 в районе 12:15 звонил по этому вопросу в кол-центр. Оператор ничего ответить не смог. Взял "несколько минут", обещал перезвонить. Но до сих пор звонка не последовало.



Где бонусы? Они вообще были? Или это какая-то ошибочная смс? Или это сбой программы?



2. Почему Альфа-Банк перестал отвечать в Скайпе? Это был единственный способ дозвониться до живого оператора кол-центра. Теперь Скайп всё время не в сети. Пожалуйста, верните удобную возможность контакта с банком.



3. Дозвониться в кол-центр по телефону стало просто невозможно. Точнее, невозможно пройти через въедливого робота, который не подпускает к живому оператору, вымогая мой вопрос, а потом ожидаемо отвечает на него ненужной банальной информацией и сбрасывает соединение. Пожалуйста, доработайте своего робота. Роботы сейчас отвечают во многих кол-центрах. Но так бестолково только Алла.