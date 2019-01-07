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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6623662466256626>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:21

  apostol написав:А коли це почали по пакетних картках списувати абонку в мінус? Минулого місяця не було жодних операцій, на рахунку "0", тепер пише "-100 грн.". :shock:

всегда так было. абонка в минус списывалась. единственно если мне не изменяет память - после первого списания в минус карта блочится и больше в минус не списуется до погашения долга. но это лучше уточнить офпреду ниче ли не поменялось.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:25

Re: Альфа-Банк

usglagolev написав:Alfa_Bank
добрый день, 19-го сего месяца заканчивается срок действия долларового депосертификата в Альфе. Скажите пожалуйста, мне нужно предзаказывать деньги (доллары)?, за какое время до окончания это сделать? и нужно ли для этого посещать отделение или достаточно позвонить в КЦ?




casper12 написав:
Alfa_Bank
ще один feature request: було б добре реалізувати 'замовлення готівки (валюти) онлайн', як це зроблено і працює у всім відомому банку.


ну от, живий приклад, для чого потрібне 'замовлення готівки онлайн'.

p.s. ми з usglagolev не домовлялись, так співпало)
casper12
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:27

  casper12 написав:
Alfa_Bank написав:
  greenozon написав:
Alfa_Bank
Передайте будь ласка на верх, що в банку (якщо він реально планує цей продукт) є унікальна можливість пропіаритись і зайняти першому супер грибне місце на ринку.

Бо як прийде ПБ (а він рано чи пізно точно відкриє цю прикриту (тимчасово) можливість) - буде пізно.

greenozon, доброго дня. Ваші коментарі передала.


Alfa_Bank
ще один feature request: було б добре реалізувати 'замовлення готівки (валюти) онлайн', як це зроблено і працює у всім відомому банку.

casper12, доброго дня. Вашу пропозицію зафіксувала.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:28

  clientage написав:Хм, а може и так. Хотя у меня вот седня был платеж с дебетки, но кредитка все равно 1й стоит, там доступный остаток больше :) И это при отображении карт на Гл. экране апликухи. А вот если юзать шаблоны, то там выбор карт ВСЕГДА для меня настроен так, шо по умолчанию подсовывается кредитка :)

У меня в списке сначала кредитки (2 шт), потом дебетки (2 шт). Сумма и хронология операций на этот порядок не влияют. Не уверен, но, по-моему, порядок карт не постоянен.
Квінто
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:32

Alfa_Bank отписался.

Я, кстати, даже на канал банка в Телеграме подписан. Вот там уж точно можно было бы уведомить - быстро и бесплатно.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:33

Вопросы представителю банка.

1. 29.12.2018 в 16:00 получил смс следующего содержания: "Дякуємо за участь в Акції "Святкові вихідні з "Cash'U Club"! За розрахунки карткою з 22 по 25 грудня тобі нараховано 8000 бонусів. Приємних покупок з Cash'U!"

Сегодня 08.01.2019. В Альфа-мобайл на счете Cash'U так никакие бонусы не появились. Как было 2ХХХ, так и остаётся, добавляясь по мелочи от текущих покупок.

04.01.2019 в районе 12:15 звонил по этому вопросу в кол-центр. Оператор ничего ответить не смог. Взял "несколько минут", обещал перезвонить. Но до сих пор звонка не последовало.

Где бонусы? Они вообще были? Или это какая-то ошибочная смс? Или это сбой программы?

2. Почему Альфа-Банк перестал отвечать в Скайпе? Это был единственный способ дозвониться до живого оператора кол-центра. Теперь Скайп всё время не в сети. Пожалуйста, верните удобную возможность контакта с банком.

3. Дозвониться в кол-центр по телефону стало просто невозможно. Точнее, невозможно пройти через въедливого робота, который не подпускает к живому оператору, вымогая мой вопрос, а потом ожидаемо отвечает на него ненужной банальной информацией и сбрасывает соединение. Пожалуйста, доработайте своего робота. Роботы сейчас отвечают во многих кол-центрах. Но так бестолково только Алла.
ЯНаФоруме
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:36

  usglagolev написав:Alfa_Bank
добрый день, 19-го сего месяца заканчивается срок действия долларового депосертификата в Альфе. Скажите пожалуйста, мне нужно предзаказывать деньги (доллары)?, за какое время до окончания это сделать? и нужно ли для этого посещать отделение или достаточно позвонить в КЦ?

usglagolev, добрый день. Перед окончанием срока действия сертификата, с вами должен связаться сотрудник отделения, чтоб проинформировать о дальнейших действиях. Если он не сможет дозвониться, вам необходимо заказать необходимую сумму самостоятельно. Заказ нужно осуществить не позднее, чем за 3 рабочих дня до желаемой даты получения средств. Посещать отделение для заказа не нужно, это можно сделать на горячей линии.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:55

  ЯНаФоруме написав:1. 29.12.2018 в 16:00 получил смс следующего содержания: "Дякуємо за участь в Акції "Святкові вихідні з "Cash'U Club"! За розрахунки карткою з 22 по 25 грудня тобі нараховано 8000 бонусів. Приємних покупок з Cash'U!"

Сегодня 08.01.2019. В Альфа-мобайл на счете Cash'U так никакие бонусы не появились. Как было 2ХХХ, так и остаётся, добавляясь по мелочи от текущих покупок.

04.01.2019 в районе 12:15 звонил по этому вопросу в кол-центр. Оператор ничего ответить не смог. Взял "несколько минут", обещал перезвонить. Но до сих пор звонка не последовало.

Где бонусы? Они вообще были? Или это какая-то ошибочная смс? Или это сбой программы?

2. Почему Альфа-Банк перестал отвечать в Скайпе? Это был единственный способ дозвониться до живого оператора кол-центра. Теперь Скайп всё время не в сети. Пожалуйста, верните удобную возможность контакта с банком.

3. Дозвониться в кол-центр по телефону стало просто невозможно. Точнее, невозможно пройти через въедливого робота, который не подпускает к живому оператору, вымогая мой вопрос, а потом ожидаемо отвечает на него ненужной банальной информацией и сбрасывает соединение. Пожалуйста, доработайте своего робота. Роботы сейчас отвечают во многих кол-центрах. Но так бестолково только Алла.

ЯНаФоруме, добрый день. В части смс, мне необходимо проверить, дайте ИНН в ЛС. Звонки со Skype банк принимает, попробуйте связаться с нами через кнопку на сайте банка. Относительно работы Аллы, она должна корректно переадресовывать вопросы клиента. Дайте, пожалуйста, следующую информацию, проанализирую: дата и время звонка; номер с которого звонили; номер, на который звонили.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 15:55

Re: Альфа-Банк

Мда, поддержка Аллы скатывается в УГ
Попросил в чате выписку по счету прислать на почту.
Ответ - смотрите в МАБ, здоровьяхорошегонастроениядержитесьтам.
Говорю, что там нет возможности сформировать нормальную выписку, там только список операций.
Ответ - оператор закрыл чат :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:10

  curiousobro написав:Мда, поддержка Аллы скатывается в УГ
Попросил в чате выписку по счету прислать на почту.
Ответ - смотрите в МАБ, здоровьяхорошегонастроениядержитесьтам.
Говорю, что там нет возможности сформировать нормальную выписку, там только список операций.
Ответ - оператор закрыл чат :)

Чат. Ха-ха. Да он закрывается у них автоматически. Пляки ж.
Я вот вежливо позвонил на 8-800 и через 2 часа целых две выписки у меня на почте.
wig
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