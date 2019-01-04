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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6623662466256626

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:25

  wig написав:
  curiousobro написав:Мда, поддержка Аллы скатывается в УГ
Попросил в чате выписку по счету прислать на почту.
Ответ - смотрите в МАБ, здоровьяхорошегонастроениядержитесьтам.
Говорю, что там нет возможности сформировать нормальную выписку, там только список операций.
Ответ - оператор закрыл чат :)

Чат. Ха-ха. Да он закрывается у них автоматически. Пляки ж.
Я вот вежливо позвонил на 8-800 и через 2 часа целых две выписки у меня на почте.

На какое крайнее число так мона Выписку заказать?
Сегодня по 4/01/19?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:32

Пожалуйста, доработайте своего робота. Роботы сейчас отвечают во многих кол-центрах. Но так бестолково только Алла.


Прикольно, у меня сразу человек отвечает. Когда был робот - ему достаточно было два раза сказать слово "оператора".

"Как вам помочь?" - "Оператора" - "Я поняла, что вы хотите поговорить с оператором. По какому вопросу?" - "Оператора" - "Соединяю".
Seva
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:34

clientage Мне за последние 30 дней сбросили.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 08 січ, 2019 16:52

Мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine «подружився» з Siri


Найбільш інноваційним функціоналом Alfa-Mobile Ukraine для iPhone став сервіс Siri Shortcuts. Відтепер користувачі iPhone можуть створювати власні голосові команди для голосового помічника Siri і отримувати корисну інформацію без входу у додаток. За допомогою команд Siri Shortcuts можна легко знайти найближчий банкомат або відділення, дізнатися новини банку та актуальні курси валют. В майбутньому функція Siri дозволить клієнтам банку дізнаватися залишок по картці, останні операції, переказувати гроші і оплачувати послуги. Кожна операція буде надійно захищена SMS-паролем, або біометричною ідентифікацією Face ID, залежно від вибору клієнта.

Щоб скористатися Siri Shortcuts вже зараз, достатньо зайти в додаток Alfa-Mobile Ukraine у ​​вкладку «Інше», вибрати пункт «Голосові команди Siri»


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greenozon
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