wig написав:
Чат. Ха-ха. Да он закрывается у них автоматически. Пляки ж.
Я вот вежливо позвонил на 8-800 и через 2 часа целых две выписки у меня на почте.
На какое крайнее число так мона Выписку заказать?
Сегодня по 4/01/19?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:25
На какое крайнее число так мона Выписку заказать?
Сегодня по 4/01/19?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:32
Прикольно, у меня сразу человек отвечает. Когда был робот - ему достаточно было два раза сказать слово "оператора".
"Как вам помочь?" - "Оператора" - "Я поняла, что вы хотите поговорить с оператором. По какому вопросу?" - "Оператора" - "Соединяю".
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:52
Мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine «подружився» з Siri
Найбільш інноваційним функціоналом Alfa-Mobile Ukraine для iPhone став сервіс Siri Shortcuts. Відтепер користувачі iPhone можуть створювати власні голосові команди для голосового помічника Siri і отримувати корисну інформацію без входу у додаток. За допомогою команд Siri Shortcuts можна легко знайти найближчий банкомат або відділення, дізнатися новини банку та актуальні курси валют. В майбутньому функція Siri дозволить клієнтам банку дізнаватися залишок по картці, останні операції, переказувати гроші і оплачувати послуги. Кожна операція буде надійно захищена SMS-паролем, або біометричною ідентифікацією Face ID, залежно від вибору клієнта.
Щоб скористатися Siri Shortcuts вже зараз, достатньо зайти в додаток Alfa-Mobile Ukraine у вкладку «Інше», вибрати пункт «Голосові команди Siri»
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