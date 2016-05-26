wig написав:
Чат. Ха-ха. Да он закрывается у них автоматически. Пляки ж.
Я вот вежливо позвонил на 8-800 и через 2 часа целых две выписки у меня на почте.
На какое крайнее число так мона Выписку заказать?
Сегодня по 4/01/19?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:25
На какое крайнее число так мона Выписку заказать?
Сегодня по 4/01/19?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:32
Прикольно, у меня сразу человек отвечает. Когда был робот - ему достаточно было два раза сказать слово "оператора".
"Как вам помочь?" - "Оператора" - "Я поняла, что вы хотите поговорить с оператором. По какому вопросу?" - "Оператора" - "Соединяю".
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:52
Мобільний додаток Alfa-Mobile Ukraine «подружився» з Siri
Найбільш інноваційним функціоналом Alfa-Mobile Ukraine для iPhone став сервіс Siri Shortcuts. Відтепер користувачі iPhone можуть створювати власні голосові команди для голосового помічника Siri і отримувати корисну інформацію без входу у додаток. За допомогою команд Siri Shortcuts можна легко знайти найближчий банкомат або відділення, дізнатися новини банку та актуальні курси валют. В майбутньому функція Siri дозволить клієнтам банку дізнаватися залишок по картці, останні операції, переказувати гроші і оплачувати послуги. Кожна операція буде надійно захищена SMS-паролем, або біометричною ідентифікацією Face ID, залежно від вибору клієнта.
Щоб скористатися Siri Shortcuts вже зараз, достатньо зайти в додаток Alfa-Mobile Ukraine у вкладку «Інше», вибрати пункт «Голосові команди Siri»
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 08 січ, 2019 16:59
Re: Альфа-Банк
сделали бы то же самое в телеграме толку было бы больше. Siri только для айфона, телеграм работает на любом старом и новом смартфоне, так же на десктопе. Чтобы Siri не превратилось в бота Аллу. Которая с трудом распознаёт 3 основных запроса.
Василь-Рівне в игноре
Додано: Вів 08 січ, 2019 17:22
Ха! На сайте банка 2 адреса Скайпа! skype:alfabank_ua?call стоял у меня в "Избранном" Скайпа, и на него я последний раз звонил 12.2017 без проблем. Именно он не ответил ни в декабре 2018, ни в январе 2019. И есть ещё один: skype:alfabank_ua_sales?call. ОК! Попробую ещё раз, когда понадобится.
Остальную информацию предоставил в ЛС.
Додано: Вів 08 січ, 2019 18:37
господа, а что на новом процессинге аллы холды снимают теперь на 30-й день, а не на 21-й как было ранее?
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Додано: Вів 08 січ, 2019 19:45
маленька скотыняка Аллюсик, када ж тебя научат делать проводки в опервремя, а не задним числом, по ночам?
Тебя умные дяди не учили делать списание по расходкам утром, даже до начала опердня
Шобы клиенты могли увидеть текущие списания, и в сл. чего погасить овердрафт, криворукая ты моя
ПС. Хотя вот штраф за овер еще не начислили, вернее он не отображается на конец опердня.
Но я думаю, шо бандитка-Аллюсик ещё попрацює над этим после 22:00
... делайте хоть что-нибудь!
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