Додано: Вів 08 січ, 2019 18:37

господа, а что на новом процессинге аллы холды снимают теперь на 30-й день, а не на 21-й как было ранее?

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