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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 січ, 2019 20:44
По версии с Сири последней. Вы уж определитесь на каком языке пишите и правописание проверьте.
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sens
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