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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:16
Re: Альфа-Банк
с телефона работает(киевстар)
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:21
archvile, доброе утро. Сообщения банком отправлены. Получили от мобильного оператора стутс доставик - sent. Он указывает на ответ оператора связи о не доставке сообщения на телефонный терминал абонента. Возможные способы решения проблемы (Советы оператора связи): 1) Включить/Выключить телефонный терминал. 2) Выполнить перерегистрацию в сети (выбрать вручную другую сеть, подождать несколько минут, вернуться в сеть оператора связи). 3) Попытаться переставить sim-карту в другой терминал. 4) Почистить память телефона (переполнение SMS сообщениями).
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:24
a133, доброе утро. Сообщения банком отправлены. Получили от мобильного оператора стутс доставик - sent. Он указывает на ответ оператора связи о не доставке сообщения на телефонный терминал абонента. Возможные способы решения проблемы (Советы оператора связи): 1) Включить/Выключить телефонный терминал. 2) Выполнить перерегистрацию в сети (выбрать вручную другую сеть, подождать несколько минут, вернуться в сеть оператора связи). 3) Попытаться переставить sim-карту в другой терминал. 4) Почистить память телефона (переполнение SMS сообщениями).
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:25
Зашел в МАБ, отредактировал шаблон, отправил СЭП - всё мгновенно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:29
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:32
Присоединяюсь к вопросу. Правда, меня на горячей линии в отделение не отправляли, переключили раза три, в итоге вышла на некую Наталью (понятно, фамилии в "Альфа-банке" скрываются, общаешься с неким призраком, в случае чего и спросить не с кого), с которой мы долго считали мои транзакции, и которая уверяла меня, что тем, кто "прошел", обязательно должно было прийти СМС. В итоге, посчитав транзакции, она так и не смогла объяснить, почему СМС мне не пришло. И обещала подать куда-о запрос в высшую инстанцию и перезвонить до 4-х того же дня. Уже и 4-ре утра настало, а звонка так и нет... Некрасиво получается.
Официальный представитель, может, Вы поможете выяснить, являюсь ли я "избранной" или нет? Да со спокойной душой пойду со своими денежками в другой банк. Такое "обслуживание", мягко говоря, напрягает. И то, что спросить в итоге не с кого, - тоже
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:33
Re: Альфа-Банк
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:34
Так и спрашиваю зачем вы там смс на вход активировали?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: Сер 09 січ, 2019 09:37
Re: Альфа-Банк
Для этого достаточно просто полетать: вкл. самолётик, 2..3 мин подождать, и опять выкл. самолётик
В Киеве оч. часто так именно КС глючит по сравнению с МТС
... делайте хоть что-нибудь!
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