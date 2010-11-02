RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 66266627662866296630>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:16

Re: Альфа-Банк

с телефона работает(киевстар)
Бекас
Аватар користувача
 
Повідомлень: 300
З нами з: 18.01.09
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:21

  archvile написав:Сегодня утром СМС-ки подтверждения входа в МАБ с ПК вообще не приходят... Интересно, Киевстар глючит или сам банк? Если мобильный оператор, присылали бы на вайбер или пуш-сообщение...

archvile, доброе утро. Сообщения банком отправлены. Получили от мобильного оператора стутс доставик - sent. Он указывает на ответ оператора связи о не доставке сообщения на телефонный терминал абонента. Возможные способы решения проблемы (Советы оператора связи): 1) Включить/Выключить телефонный терминал. 2) Выполнить перерегистрацию в сети (выбрать вручную другую сеть, подождать несколько минут, вернуться в сеть оператора связи). 3) Попытаться переставить sim-карту в другой терминал. 4) Почистить память телефона (переполнение SMS сообщениями).
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5481
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:24

  a133 написав:
  archvile написав:Сегодня утром СМС-ки подтверждения входа в МАБ с ПК вообще не приходят... Интересно, Киевстар глючит или сам банк? Если мобильный оператор, присылали бы на вайбер или пуш-сообщение...

СМС на подтверждение операций тоже не приходят (Киевстар)

a133, доброе утро. Сообщения банком отправлены. Получили от мобильного оператора стутс доставик - sent. Он указывает на ответ оператора связи о не доставке сообщения на телефонный терминал абонента. Возможные способы решения проблемы (Советы оператора связи): 1) Включить/Выключить телефонный терминал. 2) Выполнить перерегистрацию в сети (выбрать вручную другую сеть, подождать несколько минут, вернуться в сеть оператора связи). 3) Попытаться переставить sim-карту в другой терминал. 4) Почистить память телефона (переполнение SMS сообщениями).
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5481
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 435 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:25

Зашел в МАБ, отредактировал шаблон, отправил СЭП - всё мгновенно
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6941
З нами з: 18.04.15
Подякував: 4552 раз.
Подякували: 1658 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:29

  archvile написав:Войти в Мой альфа-банк с компьютера, в веб-версию. Вводишь логин и пароль, и после этого требуется СМС подтверждения.

Думаю, что большинство форумчан давно эту хрень отключили. Зачем она лично вам - остаётся загадкой... :?

P.S. Прекрасно вхожу без всякого пароля 8)
Vorlon
 
Повідомлень: 6322
З нами з: 14.06.13
Подякував: 343 раз.
Подякували: 643 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:32

  egorek написав:Ув. Альфа-Банк
Разъясните, пожайлуста, как выяснить по акции "+1% к депозиту" имеет ли клиент возможность воспользоваться данным бонусом. Горячая линия отправляет в отделение. Посчитать количество покупок сами не могут.

Присоединяюсь к вопросу. Правда, меня на горячей линии в отделение не отправляли, переключили раза три, в итоге вышла на некую Наталью (понятно, фамилии в "Альфа-банке" скрываются, общаешься с неким призраком, в случае чего и спросить не с кого), с которой мы долго считали мои транзакции, и которая уверяла меня, что тем, кто "прошел", обязательно должно было прийти СМС. В итоге, посчитав транзакции, она так и не смогла объяснить, почему СМС мне не пришло. И обещала подать куда-о запрос в высшую инстанцию и перезвонить до 4-х того же дня. Уже и 4-ре утра настало, а звонка так и нет... Некрасиво получается.
Официальный представитель, может, Вы поможете выяснить, являюсь ли я "избранной" или нет? Да со спокойной душой пойду со своими денежками в другой банк. Такое "обслуживание", мягко говоря, напрягает. И то, что спросить в итоге не с кого, - тоже :twisted:
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
Повідомлень: 316
З нами з: 29.03.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:33

Re: Альфа-Банк

  Vorlon написав:большинство форумчан давно эту хрень отключили

Але не всі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27175
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1378 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:34

  archvile написав:BBC Войти в Мой альфа-банк с компьютера, в веб-версию. Вводишь логин и пароль, и после этого требуется СМС подтверждения.
Так и спрашиваю зачем вы там смс на вход активировали?
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14126
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1062 раз.
Подякували: 1176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:35

BBC Включено по умолчанию. Теперь отключу, осталось только войти... :)
archvile
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20
З нами з: 08.06.18
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:37

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:2) Выполнить перерегистрацию в сети

Для этого достаточно просто полетать: вкл. самолётик, 2..3 мин подождать, и опять выкл. самолётик :P :P
В Киеве оч. часто так именно КС глючит по сравнению с МТС :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27068
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2152 раз.
Подякували: 3119 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 66266627662866296630>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, riwalir, Surz, vitaliy1111, WachtAmRhein, Вкладчик1234 і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 431, 432, 433
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4329 594891
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 10:28
Вкладчик1234
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3348, 3349, 3350
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33496 4126795
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 січ, 2019 09:27
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1127, 1128, 1129
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11285 1642290
Переглянути останнє повідомлення
Вів 08 січ, 2019 23:09
Goodman

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66291)
09.01.2019 10:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.