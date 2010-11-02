Watcher написав:Сколько на сегодня стоит перевод денег с Альфабанка на Р/С счет в том же Привате? Счета не карточные. Какой процент от суммы берут, есть потолок после которого фиксируется плата за перевод? У Альфы на сегодня курс приема интересный: сдавать валюту в самом Привате не так интересно. На сайте инфа запрятана так, что найти нереально. СПС.
Watcher, доброе утро. Информацию о денежных переводах можете просмотреть здесь - https://alfabank.ua/private-persons/payments-and-transfers. Так же, через кассу банка можно осуществить переводы в пользу третьих лиц по Украине в национальной валюте (тариф - 1% мин. 30 грн). Через сервис МАБ есть перевод по реквизитам (национальная валюта) – стоимость согласно тарифов счета-отправителя. Информация о курсах валют находится внизу стартовой страницы сайта.
Alfa_Bank написав:Watcher, доброе утро. Информацию о денежных переводах можете просмотреть здесь - https://alfabank.ua/private-persons/payments-and-transfers. Так же, через кассу банка можно осуществить переводы в пользу третьих лиц по Украине в национальной валюте (тариф - 1% мин. 30 грн). Через сервис МАБ есть перевод по реквизитам (национальная валюта) – стоимость согласно тарифов счета-отправителя. Информация о курсах валют находится внизу стартовой страницы сайта.
Указанная информация касается карточных переводов. О стоимости перевода на Р/С через кассу, внеся наличные нет ничего. Да и ограничение на перевод в 150тыс. в день выглядит странно. Или все так и есть??? Прошу подтвердить. Спасибо.
egorek написав:Ув. Альфа-Банк Разъясните, пожайлуста, как выяснить по акции "+1% к депозиту" имеет ли клиент возможность воспользоваться данным бонусом. Горячая линия отправляет в отделение. Посчитать количество покупок сами не могут.
Присоединяюсь к вопросу. Правда, меня на горячей линии в отделение не отправляли, переключили раза три, в итоге вышла на некую Наталью (понятно, фамилии в "Альфа-банке" скрываются, общаешься с неким призраком, в случае чего и спросить не с кого), с которой мы долго считали мои транзакции, и которая уверяла меня, что тем, кто "прошел", обязательно должно было прийти СМС. В итоге, посчитав транзакции, она так и не смогла объяснить, почему СМС мне не пришло. И обещала подать куда-о запрос в высшую инстанцию и перезвонить до 4-х того же дня. Уже и 4-ре утра настало, а звонка так и нет... Некрасиво получается. Официальный представитель, может, Вы поможете выяснить, являюсь ли я "избранной" или нет? Да со спокойной душой пойду со своими денежками в другой банк. Такое "обслуживание", мягко говоря, напрягает. И то, что спросить в итоге не с кого, - тоже
Annet_, доброе утро. Оформление депозита по акции +1% вам доступно. Так же, укажите дату и время вашего звонка в КЦ банка; номера, с которого и на который звонили. Разберусь, почему вам не перезвонили. Извините з неудобства.
Alfa_Bank написав:Watcher, доброе утро. Информацию о денежных переводах можете просмотреть здесь - https://alfabank.ua/private-persons/payments-and-transfers. Так же, через кассу банка можно осуществить переводы в пользу третьих лиц по Украине в национальной валюте (тариф - 1% мин. 30 грн). Через сервис МАБ есть перевод по реквизитам (национальная валюта) – стоимость согласно тарифов счета-отправителя. Информация о курсах валют находится внизу стартовой страницы сайта.
Указанная информация касается карточных переводов. О стоимости перевода на Р/С через кассу, внеся наличные нет ничего. Да и ограничение на перевод в 150тыс. в день выглядит странно. Или все так и есть??? Прошу подтвердить. Спасибо.
Watcher, это информация о всех денежных переводах, что осуществляет банк. Наличними Перевод в пределах Украины без открытия счета для выплаты его наличными средствами без зачисления на текущий счет по поручению физического лица – резидента или нерезидента осуществляется банком исключительно в национальной валюте по системе Western Union; наличными с зачислением на текущий счет в национальной валюте – перевод в пользу 3-х лиц. Перевод иностранной валюты по территории Украины осуществляется по системе SWIFT с открытием текущего счета.
Annet_ написав:Официальный представитель, может, Вы поможете выяснить, являюсь ли я "избранной" или нет? Да со спокойной душой пойду со своими денежками в другой банк. Такое "обслуживание", мягко говоря, напрягает. И то, что спросить в итоге не с кого, - тоже
Annet_, доброе утро. Оформление депозита по акции +1% вам доступно. Так же, укажите дату и время вашего звонка в КЦ банка; номера, с которого и на который звонили. Разберусь, почему вам не перезвонили. Извините з неудобства.
Большое спасибо за ответ! Только еще один глупый вопрос: как мне в отделении доказать, что "Оформление депозита по акции +1% мне доступно", чтоб снова не началась катавасия? В ЛС напишу всю информацию по звонку, спасибо.
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archvile написав:Сегодня утром СМС-ки подтверждения входа в МАБ с ПК вообще не приходят... Интересно, Киевстар глючит или сам банк? Если мобильный оператор, присылали бы на вайбер или пуш-сообщение...
archvile, доброе утро. Сообщения банком отправлены. Получили от мобильного оператора стутс доставик - sent. Он указывает на ответ оператора связи о не доставке сообщения на телефонный терминал абонента. Возможные способы решения проблемы (Советы оператора связи): 1) Включить/Выключить телефонный терминал. 2) Выполнить перерегистрацию в сети (выбрать вручную другую сеть, подождать несколько минут, вернуться в сеть оператора связи). 3) Попытаться переставить sim-карту в другой терминал. 4) Почистить память телефона (переполнение SMS сообщениями).
Вообщем тестовые СМСки с сайта КС нормально приходят А вот от Альфы -- фиг думаю, шо КС с банками чойто опять не поделил, выясняют кто кому рабинович, ну а клиенты лапу сосут Мож продвинутая банка со своим диЖитал вспомнит про альтернативные каналы, чай XXI век на дворе А то мож завести голубятни да каждому клиенту отвезти Алюсику по десятку голубей на 4ю Обувную? Де у них там голюбятня щазз?