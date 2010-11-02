egorek написав: Ув. Альфа-Банк

Разъясните, пожайлуста, как выяснить по акции "+1% к депозиту" имеет ли клиент возможность воспользоваться данным бонусом. Горячая линия отправляет в отделение. Посчитать количество покупок сами не могут. Ув. Альфа-БанкРазъясните, пожайлуста, как выяснить по акции "+1% к депозиту" имеет ли клиент возможность воспользоваться данным бонусом. Горячая линия отправляет в отделение. Посчитать количество покупок сами не могут.

Присоединяюсь к вопросу. Правда, меня на горячей линии в отделение не отправляли, переключили раза три, в итоге вышла на некую Наталью (понятно, фамилии в "Альфа-банке" скрываются, общаешься с неким призраком, в случае чего и спросить не с кого), с которой мы долго считали мои транзакции, и которая уверяла меня, что тем, кто "прошел", обязательно должно было прийти СМС. В итоге, посчитав транзакции, она так и не смогла объяснить, почему СМС мне не пришло. И обещала подать куда-о запрос в высшую инстанцию и перезвонить до 4-х того же дня. Уже и 4-ре утра настало, а звонка так и нет... Некрасиво получается., может, Вы поможете выяснить, являюсь ли я "избранной" или нет? Да со спокойной душой пойду со своими денежками в другой банк. Такое "обслуживание", мягко говоря, напрягает. И то, что спросить в итоге не с кого, - тоже