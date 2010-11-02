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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6627662866296630>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:49

Re: Альфа-Банк

КС занят...) он рассылкой своих рекламных СМС занимается -"купите шо нибудь -очень кушать хочется " ))) не до обслуживания банков этому монстру )
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:51

  Watcher написав:Сколько на сегодня стоит перевод денег с Альфабанка на Р/С счет в том же Привате? Счета не карточные. Какой процент от суммы берут, есть потолок после которого фиксируется плата за перевод? У Альфы на сегодня курс приема интересный: сдавать валюту в самом Привате не так интересно. На сайте инфа запрятана так, что найти нереально. :?
СПС.

Watcher, доброе утро. Информацию о денежных переводах можете просмотреть здесь - https://alfabank.ua/private-persons/payments-and-transfers.
Так же, через кассу банка можно осуществить переводы в пользу третьих лиц по Украине в национальной валюте (тариф - 1% мин. 30 грн).
Через сервис МАБ есть перевод по реквизитам (национальная валюта) – стоимость согласно тарифов счета-отправителя.
Информация о курсах валют находится внизу стартовой страницы сайта.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:57

  Alfa_Bank написав:Watcher, доброе утро. Информацию о денежных переводах можете просмотреть здесь - https://alfabank.ua/private-persons/payments-and-transfers.
Так же, через кассу банка можно осуществить переводы в пользу третьих лиц по Украине в национальной валюте (тариф - 1% мин. 30 грн).
Через сервис МАБ есть перевод по реквизитам (национальная валюта) – стоимость согласно тарифов счета-отправителя.
Информация о курсах валют находится внизу стартовой страницы сайта.

Указанная информация касается карточных переводов. О стоимости перевода на Р/С через кассу, внеся наличные нет ничего. Да и ограничение на перевод в 150тыс. в день выглядит странно. Или все так и есть??? Прошу подтвердить. Спасибо.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 09:58

  Annet_ написав:
  egorek написав:Ув. Альфа-Банк
Разъясните, пожайлуста, как выяснить по акции "+1% к депозиту" имеет ли клиент возможность воспользоваться данным бонусом. Горячая линия отправляет в отделение. Посчитать количество покупок сами не могут.

Присоединяюсь к вопросу. Правда, меня на горячей линии в отделение не отправляли, переключили раза три, в итоге вышла на некую Наталью (понятно, фамилии в "Альфа-банке" скрываются, общаешься с неким призраком, в случае чего и спросить не с кого), с которой мы долго считали мои транзакции, и которая уверяла меня, что тем, кто "прошел", обязательно должно было прийти СМС. В итоге, посчитав транзакции, она так и не смогла объяснить, почему СМС мне не пришло. И обещала подать куда-о запрос в высшую инстанцию и перезвонить до 4-х того же дня. Уже и 4-ре утра настало, а звонка так и нет... Некрасиво получается.
Официальный представитель, может, Вы поможете выяснить, являюсь ли я "избранной" или нет? Да со спокойной душой пойду со своими денежками в другой банк. Такое "обслуживание", мягко говоря, напрягает. И то, что спросить в итоге не с кого, - тоже :twisted:

Annet_, доброе утро. Оформление депозита по акции +1% вам доступно. Так же, укажите дату и время вашего звонка в КЦ банка; номера, с которого и на который звонили. Разберусь, почему вам не перезвонили. Извините з неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:04

  Watcher написав:
  Alfa_Bank написав:Watcher, доброе утро. Информацию о денежных переводах можете просмотреть здесь - https://alfabank.ua/private-persons/payments-and-transfers.
Так же, через кассу банка можно осуществить переводы в пользу третьих лиц по Украине в национальной валюте (тариф - 1% мин. 30 грн).
Через сервис МАБ есть перевод по реквизитам (национальная валюта) – стоимость согласно тарифов счета-отправителя.
Информация о курсах валют находится внизу стартовой страницы сайта.

Указанная информация касается карточных переводов. О стоимости перевода на Р/С через кассу, внеся наличные нет ничего. Да и ограничение на перевод в 150тыс. в день выглядит странно. Или все так и есть??? Прошу подтвердить. Спасибо.

Watcher, это информация о всех денежных переводах, что осуществляет банк. Наличними Перевод в пределах Украины без открытия счета для выплаты его наличными средствами без зачисления на текущий счет по поручению физического лица – резидента или нерезидента осуществляется банком исключительно в национальной валюте по системе Western Union; наличными с зачислением на текущий счет в национальной валюте – перевод в пользу 3-х лиц. Перевод иностранной валюты по территории Украины осуществляется по системе SWIFT с открытием текущего счета.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:05

Re: Альфа-Банк

все повыключал\повключал --- не работает
давайте уже делайте что-то
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:06

  -VICTOR- написав:КС занят...)


Да, похоже на то. Пытаюсь войти сейчас - начинают приходить пачками СМС-ки прошлых попыток входа, а на актуальную попытку - нет. Что-то у КС очередь забилась. На такой случай в вайбер бы присылали.
archvile
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:13

  Watcher написав: О стоимости перевода на Р/С через кассу, внеся наличные нет ничего.

п.1.2 или 2.6.2
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:27

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Официальный представитель, может, Вы поможете выяснить, являюсь ли я "избранной" или нет? Да со спокойной душой пойду со своими денежками в другой банк. Такое "обслуживание", мягко говоря, напрягает. И то, что спросить в итоге не с кого, - тоже :twisted:

Annet_, доброе утро. Оформление депозита по акции +1% вам доступно. Так же, укажите дату и время вашего звонка в КЦ банка; номера, с которого и на который звонили. Разберусь, почему вам не перезвонили. Извините з неудобства.

Большое спасибо за ответ! Только еще один глупый вопрос: как мне в отделении доказать, что "Оформление депозита по акции +1% мне доступно", чтоб снова не началась катавасия? :?
В ЛС напишу всю информацию по звонку, спасибо.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 10:28

  Alfa_Bank написав:
  archvile написав:Сегодня утром СМС-ки подтверждения входа в МАБ с ПК вообще не приходят... Интересно, Киевстар глючит или сам банк? Если мобильный оператор, присылали бы на вайбер или пуш-сообщение...

archvile, доброе утро. Сообщения банком отправлены. Получили от мобильного оператора стутс доставик - sent. Он указывает на ответ оператора связи о не доставке сообщения на телефонный терминал абонента. Возможные способы решения проблемы (Советы оператора связи): 1) Включить/Выключить телефонный терминал. 2) Выполнить перерегистрацию в сети (выбрать вручную другую сеть, подождать несколько минут, вернуться в сеть оператора связи). 3) Попытаться переставить sim-карту в другой терминал. 4) Почистить память телефона (переполнение SMS сообщениями).

Вообщем тестовые СМСки с сайта КС нормально приходят
А вот от Альфы -- фиг
думаю, шо КС с банками чойто опять не поделил, выясняют кто кому рабинович, ну а клиенты лапу сосут :mrgreen:
Мож продвинутая банка со своим диЖитал вспомнит про альтернативные каналы, чай XXI век на дворе
А то мож завести голубятни да каждому клиенту отвезти Алюсику по десятку голубей на 4ю Обувную?
Де у них там голюбятня щазз? :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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