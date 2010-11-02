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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6628662966306631

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:05

Re: Альфа-Банк

На жаль розчарований буду припиняти співробітництво.
Хоча мобільний додаток добрий
petrov
 
Повідомлень: 2
З нами з: 09.01.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:06

в ощаде тоже забито кс, так шо не альфа :)
v57
 
Повідомлень: 1982
З нами з: 14.03.10
Подякував: 73 раз.
Подякували: 137 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:18

  petrov написав:На жаль розчарований буду припиняти співробітництво.
Хоча мобільний додаток добрий


отак зразу? один збій --одразу розчарування й припинення співпраці?
Бекас
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Повідомлень: 301
З нами з: 18.01.09
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:20

А де обіцяні грошики за платежі через Альфа-мобайл перед новим роком? :)
Rainbow
 
Повідомлень: 2008
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Подякував: 2 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:28

  Rainbow написав:А де обіцяні грошики за платежі через Альфа-мобайл перед новим роком? :)

Rainbow, доброго дня. Уточніть, яку акцію ви маєте на увазі?
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5486
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 435 раз.
 
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  #<1 ... 6628662966306631
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