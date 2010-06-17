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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:05
На жаль розчарований буду припиняти співробітництво.
Хоча мобільний додаток добрий
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petrov
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:06
в ощаде тоже забито кс, так шо не альфа
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v57
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:18
petrov написав:
На жаль розчарований буду припиняти співробітництво.
Хоча мобільний додаток добрий
отак зразу? один збій --одразу розчарування й припинення співпраці?
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Бекас
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:20
А де обіцяні грошики за платежі через Альфа-мобайл перед новим роком?
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Rainbow
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:28
Rainbow написав:
А де обіцяні грошики за платежі через Альфа-мобайл перед новим роком?
Rainbow, доброго дня. Уточніть, яку акцію ви маєте на увазі?
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 09 січ, 2019 13:35
Подскажите, оплата мобильного через сайт оператора входит в минимальное количество операций для бесплатного обслуживания пакета услуг?
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Ivanhoe
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Додано: Сер 09 січ, 2019 13:41
Ivanhoe написав:
Подскажите, оплата мобильного через сайт оператора входит в минимальное количество операций для бесплатного обслуживания пакета услуг?
Входит
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