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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 11:05
На жаль розчарований буду припиняти співробітництво.
Хоча мобільний додаток добрий
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petrov
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:06
в ощаде тоже забито кс, так шо не альфа
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v57
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:18
petrov написав:
На жаль розчарований буду припиняти співробітництво.
Хоча мобільний додаток добрий
отак зразу? один збій --одразу розчарування й припинення співпраці?
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Бекас
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:20
А де обіцяні грошики за платежі через Альфа-мобайл перед новим роком?
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Rainbow
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Додано: Сер 09 січ, 2019 11:28
Rainbow написав:
А де обіцяні грошики за платежі через Альфа-мобайл перед новим роком?
Rainbow, доброго дня. Уточніть, яку акцію ви маєте на увазі?
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 09 січ, 2019 13:35
Подскажите, оплата мобильного через сайт оператора входит в минимальное количество операций для бесплатного обслуживания пакета услуг?
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Ivanhoe
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Додано: Сер 09 січ, 2019 13:41
Ivanhoe написав:
Подскажите, оплата мобильного через сайт оператора входит в минимальное количество операций для бесплатного обслуживания пакета услуг?
Входит
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Stringer
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Додано: Сер 09 січ, 2019 14:36
Ivanhoe написав:
Подскажите, оплата мобильного через сайт оператора входит в минимальное количество
операций для бесплатного обслуживания пакета услуг?
угу, и вы должны анализировать это кол-во по Выписке, среди УЖЕ проведенных операций в пределах месяца. Такая пополняха может проводиться Алкой 2..3 дня
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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2
Додано: Сер 09 січ, 2019 17:22
clientage написав:
угу, и вы должны анализировать это кол-во по Выписке, среди УЖЕ проведенных операций в пределах месяца. Такая пополняха может проводиться Алкой 2..3 дня
Спасибо за совет. Планирую выполнить операции в течении нескольких дней, так что думаю с этим проблем не будет.
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Ivanhoe
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