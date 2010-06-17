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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6629663066316632>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:05

Re: Альфа-Банк

На жаль розчарований буду припиняти співробітництво.
Хоча мобільний додаток добрий
petrov
 
Повідомлень: 7
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:06

в ощаде тоже забито кс, так шо не альфа :)
v57
 
Повідомлень: 1982
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:18

  petrov написав:На жаль розчарований буду припиняти співробітництво.
Хоча мобільний додаток добрий


отак зразу? один збій --одразу розчарування й припинення співпраці?
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:20

А де обіцяні грошики за платежі через Альфа-мобайл перед новим роком? :)
Rainbow
 
Повідомлень: 2008
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 11:28

  Rainbow написав:А де обіцяні грошики за платежі через Альфа-мобайл перед новим роком? :)

Rainbow, доброго дня. Уточніть, яку акцію ви маєте на увазі?
Alfa_Bank
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Повідомлень: 5486
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:35

Подскажите, оплата мобильного через сайт оператора входит в минимальное количество операций для бесплатного обслуживания пакета услуг?
Ivanhoe
 
Повідомлень: 76
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Подякували: 6 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 13:41

  Ivanhoe написав:Подскажите, оплата мобильного через сайт оператора входит в минимальное количество операций для бесплатного обслуживания пакета услуг?

Входит
Stringer
 
Повідомлень: 8903
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 14:36

  Ivanhoe написав:Подскажите, оплата мобильного через сайт оператора входит в минимальное количество операций для бесплатного обслуживания пакета услуг?

угу, и вы должны анализировать это кол-во по Выписке, среди УЖЕ проведенных операций в пределах месяца. Такая пополняха может проводиться Алкой 2..3 дня
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 17:22

  clientage написав:угу, и вы должны анализировать это кол-во по Выписке, среди УЖЕ проведенных операций в пределах месяца. Такая пополняха может проводиться Алкой 2..3 дня


Спасибо за совет. Планирую выполнить операции в течении нескольких дней, так что думаю с этим проблем не будет.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:11

Re: Альфа-Банк

Коллеги, подсобите, а то представитель куда-то запропастилась и на ЛС не отвечает...

1) РД от даты активации кредитки никак не зависит, только от даты договора, верно?

2) Какая процедура перевода Максимума в ЭКО?

3) До сколько день в день можно депо в отделении оформить средствами с карты, можно ли после закрытия кассы это сделать?
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kreuz
 
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