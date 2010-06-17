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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 січ, 2019 22:19
kreuz написав:
Коллеги, подсобите, а то представитель куда-то запропастилась и на ЛС не отвечает...
1) РД от даты активации кредитки никак не зависит, только от даты договора, верно?
2) Какая процедура перевода Максимума в ЭКО?
3) До сколько день в день можно депо в отделении оформить средствами с карты, можно ли после закрытия кассы это сделать?
1. Да, ток дата договора. Указана в МАБе
2. Звякнуть на 0800 и рассказать ваши хотелки
3. Думаю до 16:30..16:45, но мона менагера уговорить шобы на +10..15мин продлил опердень
После 17:00 открывают следующим оперднем
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 09 січ, 2019 22:29
А мне грят, шо до закрытия отделения, т.е. до 18:00, хм. Был личный опыт открытия следующим оперднём?
Кстати, Ощадный + понадобилось для отсутствия комиссии на 16-й день закрывать. В 15-й грят комиссию рисует...
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