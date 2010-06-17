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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6629663066316632

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:19

  kreuz написав:Коллеги, подсобите, а то представитель куда-то запропастилась и на ЛС не отвечает...

1) РД от даты активации кредитки никак не зависит, только от даты договора, верно?

2) Какая процедура перевода Максимума в ЭКО?

3) До сколько день в день можно депо в отделении оформить средствами с карты, можно ли после закрытия кассы это сделать?

1. Да, ток дата договора. Указана в МАБе
2. Звякнуть на 0800 и рассказать ваши хотелки
3. Думаю до 16:30..16:45, но мона менагера уговорить шобы на +10..15мин продлил опердень :) После 17:00 открывают следующим оперднем
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:29

Re: Альфа-Банк

А мне грят, шо до закрытия отделения, т.е. до 18:00, хм. Был личный опыт открытия следующим оперднём?

Кстати, Ощадный + понадобилось для отсутствия комиссии на 16-й день закрывать. В 15-й грят комиссию рисует...
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