Додано: Сер 09 січ, 2019 22:29

А мне грят, шо до закрытия отделения, т.е. до 18:00, хм. Был личный опыт открытия следующим оперднём?



Кстати, Ощадный + понадобилось для отсутствия комиссии на 16-й день закрывать. В 15-й грят комиссию рисует...