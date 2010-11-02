RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6629663066316632

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:19

  kreuz написав:Коллеги, подсобите, а то представитель куда-то запропастилась и на ЛС не отвечает...

1) РД от даты активации кредитки никак не зависит, только от даты договора, верно?

2) Какая процедура перевода Максимума в ЭКО?

3) До сколько день в день можно депо в отделении оформить средствами с карты, можно ли после закрытия кассы это сделать?

1. Да, ток дата договора. Указана в МАБе
2. Звякнуть на 0800 и рассказать ваши хотелки
3. Думаю до 16:30..16:45, но мона менагера уговорить шобы на +10..15мин продлил опердень :) После 17:00 открывают следующим оперднем
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27089
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2154 раз.
Подякували: 3122 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:29

Re: Альфа-Банк

А мне грят, шо до закрытия отделения, т.е. до 18:00, хм. Был личный опыт открытия следующим оперднём?

Кстати, Ощадный + понадобилось для отсутствия комиссии на 16-й день закрывать. В 15-й грят комиссию рисует...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:14

Re: Альфа-Банк

Звякнул, заказал перевыпуск со сменой тарифа, вроде именная и бесплатно. Токо не понял, можно ли будет и эту и ту юзать в тарифе ЭКО. Или мгновенку по любому закроют при выдаче именной?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1221
З нами з: 10.12.07
Подякував: 112 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:39

  clientage написав:
  kreuz написав:3) До сколько день в день можно депо в отделении оформить средствами с карты, можно ли после закрытия кассы это сделать?

3. Думаю до 16:30..16:45, но мона менагера уговорить шобы на +10..15мин продлил опердень :) После 17:00 открывают следующим оперднем

в давние прекрасные времена возле меня работало отделение до 18-30 вместе с кассой. так вот депо текущим днем до 18-30 и открывали. щас касса уже работает только до 17-30 но тоже открывают текущим днем.
кстати в МАБе открыть депо можно до 22-45. какой сакральный смысл именно отделения?
mephala
 
Повідомлень: 3970
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 573 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:02

Re: Альфа-Банк

Вопрос.
Можно через маб сделать платеж по реквизитам в другой банк (а банк) на сумму 150001 грн. За один платеж. Какая комиссия?
pfauter
 
Повідомлень: 213
З нами з: 06.01.09
Подякував: 46 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6629663066316632
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: BBC, Computer, imlex, pfauter, vollena71, тарасов і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1128, 1129, 1130
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11297 1644182
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 09:28
WachtAmRhein
Банк Глобус 1 ... 433, 434, 435
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4344 596299
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 09:25
mephala
ОТП БАНК 1 ... 571, 572, 573
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
5722 1344902
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 09:15
Кочевник

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.