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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6630663166326633>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:19

  kreuz написав:Коллеги, подсобите, а то представитель куда-то запропастилась и на ЛС не отвечает...

1) РД от даты активации кредитки никак не зависит, только от даты договора, верно?

2) Какая процедура перевода Максимума в ЭКО?

3) До сколько день в день можно депо в отделении оформить средствами с карты, можно ли после закрытия кассы это сделать?

1. Да, ток дата договора. Указана в МАБе
2. Звякнуть на 0800 и рассказать ваши хотелки
3. Думаю до 16:30..16:45, но мона менагера уговорить шобы на +10..15мин продлил опердень :) После 17:00 открывают следующим оперднем
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 09 січ, 2019 22:29

Re: Альфа-Банк

А мне грят, шо до закрытия отделения, т.е. до 18:00, хм. Был личный опыт открытия следующим оперднём?

Кстати, Ощадный + понадобилось для отсутствия комиссии на 16-й день закрывать. В 15-й грят комиссию рисует...
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 00:14

Re: Альфа-Банк

Звякнул, заказал перевыпуск со сменой тарифа, вроде именная и бесплатно. Токо не понял, можно ли будет и эту и ту юзать в тарифе ЭКО. Или мгновенку по любому закроют при выдаче именной?
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 09:39

  clientage написав:
  kreuz написав:3) До сколько день в день можно депо в отделении оформить средствами с карты, можно ли после закрытия кассы это сделать?

3. Думаю до 16:30..16:45, но мона менагера уговорить шобы на +10..15мин продлил опердень :) После 17:00 открывают следующим оперднем

в давние прекрасные времена возле меня работало отделение до 18-30 вместе с кассой. так вот депо текущим днем до 18-30 и открывали. щас касса уже работает только до 17-30 но тоже открывают текущим днем.
кстати в МАБе открыть депо можно до 22-45. какой сакральный смысл именно отделения?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:02

Re: Альфа-Банк

Вопрос.
Можно через маб сделать платеж по реквизитам в другой банк (а банк) на сумму 150001 грн. За один платеж. Какая комиссия?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:05

  pfauter написав:Вопрос.
Можно через маб сделать платеж по реквизитам в другой банк (а банк) на сумму 150001 грн. За один платеж. Какая комиссия?

Никак.
Лимиты 50/150/400 на платеж/день/месяц соответственно. Комиссии в маб нет, но и лимиты вот такие.
Востаннє редагувалось curiousobro в Чет 10 січ, 2019 10:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:05

  pfauter написав:Вопрос.
Можно через маб сделать платеж по реквизитам в другой банк (а банк) на сумму 150001 грн. За один платеж. Какая комиссия?


За один платеж нельзя, можно 3 раза по 50. Комиссии нет.
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:05

  mephala написав:кстати в МАБе открыть депо можно до 22-45. какой сакральный смысл именно отделения?

по акции +1% открывают только в отделении
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vollena71
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 10:14

Re: Альфа-Банк

Спасибо. Будем думать.
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 11:11

Тревел кард

Питання до знавців та представника, хочу відкрити тревел кард, чи дадуть її, як що вже є кредитка максимум(більше 100К ліміту), чи краще її закрити і через декілька днів подати заявку.
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