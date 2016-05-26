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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 11:16
vollena71 написав: mephala написав:
кстати в МАБе открыть депо можно до 22-45. какой сакральный смысл именно отделения?
по акции +1% открывают только в отделении
Именно так!
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:17
pfauter написав:
Спасибо. Будем думать.
Може с Альфы на Моню, а уже с Мони на выход одним платежём и без комиссии? Я так не делал, но вроде пазл должен сложиться. Поправьте меня, кто пробовал, если ошибаюсь.
Востаннє редагувалось kreuz
в Чет 10 січ, 2019 11:20, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:18
ukr0014959 написав:
Питання до знавців та представника, хочу відкрити тревел кард, чи дадуть її, як що вже є кредитка максимум(більше 100К ліміту), чи краще її закрити і через декілька днів подати заявку.
Дадуть, до двох кредитних карт на одного клієнта. Якщо закрити максимум, то чекати не пару днів, а 45.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:23
unlock написав: ukr0014959 написав:
Питання до знавців та представника, хочу відкрити тревел кард, чи дадуть її, як що вже є кредитка максимум(більше 100К ліміту), чи краще її закрити і через декілька днів подати заявку.
Дадуть, до двох кредитних карт на одного клієнта. Якщо закрити максимум, то чекати не пару днів, а 45.
Якщо ви готові закрити Максимум, то дві картки Вам не потрібні, то може краще просто змінити тариф, а не чекати 45 днів?
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:27
ukr0014959 написав:
Питання до знавців та представника, хочу відкрити тревел кард, чи дадуть її, як що вже є кредитка максимум(більше 100К ліміту), чи краще її закрити і через декілька днів подати заявку.
ukr0014959, доброго дня. Банк розглядає можливість надання кредитного продукту, виходячи с персональних даних клієнта, що надані під час оформлення заявки. До моменту подачі та обробки запиту на кредитну картку, сказати чи точно вона буде схвалена немає, на жаль, можливості. Якщо ви не користуєтесь старою карткою, можете через гарячу лінію банку подати запит на її перевипуск зі зміною тарифу на Альфа-Тревел.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:30
kreuz написав: unlock написав: ukr0014959 написав:
Питання до знавців та представника, хочу відкрити тревел кард, чи дадуть її, як що вже є кредитка максимум(більше 100К ліміту), чи краще її закрити і через декілька днів подати заявку.
Дадуть, до двох кредитних карт на одного клієнта. Якщо закрити максимум, то чекати не пару днів, а 45.
Якщо ви готові закрити Максимум, то дві картки Вам не потрібні, то може краще просто змінити тариф, а не чекати 45 днів?
1) офпред говорила что новую карту можно открывать сразу как заблочат старую а не ждать 45 дней. хотя лично не проверял.
2) если просто сменить тариф то не будет приветственных бонусов за трату 25К за первые 60 дней.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 11:36
Альфа
mephala написав:
2) если просто сменить тариф то не будет приветственных бонусов за трату 25К за первые 60 дней.
, в моём случае тоже не будет приветственных бонусов при смене тарифа на ЭКО?
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