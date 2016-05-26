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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 13:44
А есть тут кто, недавно закрывший Сбер+ под 14%? При закрытии через МАБ не будет же комиссии по-любому?
А то у меня в сервисах появилась эта волшебная команда на закрытие (раньше точно её не было, ни сразу после открытия, ни после пополнения), но я теперь уже боюсь ею пользоваться, после всех этих сложностей )))
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:48
kreuz написав:
А есть тут кто, недавно закрывший Сбер+ под 14%? При закрытии через МАБ не будет же комиссии по-любому?
А то у меня в сервисах появилась эта волшебная команда на закрытие (раньше точно её не было, ни сразу после открытия, ни после пополнения), но я теперь уже боюсь ею пользоваться, после всех этих сложностей )))
kreuz, комиссия только на выдачу суммы через кассу, при закрытии в МАБ ее нет.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:52
kreuz написав:
А есть тут кто, недавно закрывший Сбер+ под 14%? При закрытии через МАБ не будет же комиссии по-любому?
А то у меня в сервисах появилась эта волшебная команда на закрытие (раньше точно её не было, ни сразу после открытия, ни после пополнения), но я теперь уже боюсь ею пользоваться, после всех этих сложностей )))
Нет никаких сложностей, кроме работы этой кнопки исключительно в рабочее время
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:17
МАБ у всех висит?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:21
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Надеюсь, а то мне хватило трудостей и до этого.
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