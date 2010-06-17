RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6631663266336634

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:44

А есть тут кто, недавно закрывший Сбер+ под 14%? При закрытии через МАБ не будет же комиссии по-любому?

А то у меня в сервисах появилась эта волшебная команда на закрытие (раньше точно её не было, ни сразу после открытия, ни после пополнения), но я теперь уже боюсь ею пользоваться, после всех этих сложностей )))
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1231
З нами з: 10.12.07
Подякував: 115 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:48

  kreuz написав:А есть тут кто, недавно закрывший Сбер+ под 14%? При закрытии через МАБ не будет же комиссии по-любому?

А то у меня в сервисах появилась эта волшебная команда на закрытие (раньше точно её не было, ни сразу после открытия, ни после пополнения), но я теперь уже боюсь ею пользоваться, после всех этих сложностей )))

kreuz, комиссия только на выдачу суммы через кассу, при закрытии в МАБ ее нет.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5491
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 13:52

  kreuz написав:А есть тут кто, недавно закрывший Сбер+ под 14%? При закрытии через МАБ не будет же комиссии по-любому?

А то у меня в сервисах появилась эта волшебная команда на закрытие (раньше точно её не было, ни сразу после открытия, ни после пополнения), но я теперь уже боюсь ею пользоваться, после всех этих сложностей )))

Нет никаких сложностей, кроме работы этой кнопки исключительно в рабочее время
Stringer
 
Повідомлень: 8905
З нами з: 23.01.13
Подякував: 258 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:17

Re: Альфа-Банк

МАБ у всех висит?
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1522
З нами з: 18.05.16
Подякував: 201 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 14:21

Stringer
Надеюсь, а то мне хватило трудостей и до этого.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1231
З нами з: 10.12.07
Подякував: 115 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:23

  Фантом написав:МАБ у всех висит?

Я бы сказал, подтормаживает, но мне хватило терпения самообслужиться по максимуму, остаётся только открыть акционный депо +1% в отделении...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
Повідомлень: 1231
З нами з: 10.12.07
Подякував: 115 раз.
Подякували: 78 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 15:46

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:А есть тут кто, недавно закрывший Сбер+ под 14%? При закрытии через МАБ не будет же комиссии по-любому?

А то у меня в сервисах появилась эта волшебная команда на закрытие (раньше точно её не было, ни сразу после открытия, ни после пополнения), но я теперь уже боюсь ею пользоваться, после всех этих сложностей )))

kreuz, комиссия только на выдачу суммы через кассу, при закрытии в МАБ ее нет.


Тоб то, як що закрити ощадний плюс, то шоб їх зняти треба заплатити комісію, навіть з карти погорельця, чи видача буде згідно з тарифами карти.
ukr0014959
 
Повідомлень: 89
З нами з: 05.01.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:00

  ukr0014959 написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:А есть тут кто, недавно закрывший Сбер+ под 14%? При закрытии через МАБ не будет же комиссии по-любому?

А то у меня в сервисах появилась эта волшебная команда на закрытие (раньше точно её не было, ни сразу после открытия, ни после пополнения), но я теперь уже боюсь ею пользоваться, после всех этих сложностей )))

kreuz, комиссия только на выдачу суммы через кассу, при закрытии в МАБ ее нет.


Тоб то, як що закрити ощадний плюс, то шоб їх зняти треба заплатити комісію, навіть з карти погорельця, чи видача буде згідно з тарифами карти.

ukr0014959, комісія при знятті до 14 днів існує при видачі коштів через касу чи безготівковому перерахуванні коштів через касу безпосередньо з Ощадного вкладу. При безготівковому перерахування коштів з Ощадного в Мy AlfaBank комісія не утримується, далі зняття буде по тарифам карки, на яку перевели кошти.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5491
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:13

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Annet_, у всех клиентов, которым доступно оформление акционного депозита, есть отметка в программе банка, которую сотрудники отделения видят. Можем перестраховаться. Укажите отделение, куда будете обращаться, и предполагаемую дату прихода, вышлю коммуникацию на сотрудников.

Хочу поблагодарить официального представителя Банка за содействие! Огромное Вам спасибо за оперативность, доброжелательность и ответственность! Открытие вклада в отделении благодаря Вашему содействию прошло быстро и без единого вопроса :wink:
Если бы все сотрудники Банка работали бы, как Вы, "Альфа" снова бы стала доброй старой "Альфой", каковой она и была на момент начала нашего сотрудничества (ну, почти такой же, учитывая другие нюансы :wink: ).
Спасибо Вам, Юлия!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
Повідомлень: 318
З нами з: 29.03.14
Подякував: 22 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:18

  Annet_ написав:
  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Annet_, у всех клиентов, которым доступно оформление акционного депозита, есть отметка в программе банка, которую сотрудники отделения видят. Можем перестраховаться. Укажите отделение, куда будете обращаться, и предполагаемую дату прихода, вышлю коммуникацию на сотрудников.

Хочу поблагодарить официального представителя Банка за содействие! Огромное Вам спасибо за оперативность, доброжелательность и ответственность! Открытие вклада в отделении благодаря Вашему содействию прошло быстро и без единого вопроса :wink:
Если бы все сотрудники Банка работали бы, как Вы, "Альфа" снова бы стала доброй старой "Альфой", каковой она и была на момент начала нашего сотрудничества (ну, почти такой же, учитывая другие нюансы :wink: ).
Спасибо Вам, Юлия!

Annet_, спасибо за приятные слова. Рада, что вам понравился наш сервис.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5491
З нами з: 18.02.13
Подякував: 45 раз.
Подякували: 436 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6631663266336634
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Aquarius, imlex, jay2004, maxim2014, ramaz, sola, Stringer, vollena71 і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Місто Банк 1 ... 36, 37, 38
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
374 92156
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 16:17
Квесторе_поверніться
А-Банк 1 ... 1129, 1130, 1131
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11306 1645017
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 15:57
kreuz
Идея Банк 1 ... 1573, 1574, 1575
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15746 2239437
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 15:42
velvet

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66340)
10.01.2019 16:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.