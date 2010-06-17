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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 10 січ, 2019 13:44
А есть тут кто, недавно закрывший Сбер+ под 14%? При закрытии через МАБ не будет же комиссии по-любому?
А то у меня в сервисах появилась эта волшебная команда на закрытие (раньше точно её не было, ни сразу после открытия, ни после пополнения), но я теперь уже боюсь ею пользоваться, после всех этих сложностей )))
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kreuz
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:48
kreuz написав:
А есть тут кто, недавно закрывший Сбер+ под 14%? При закрытии через МАБ не будет же комиссии по-любому?
А то у меня в сервисах появилась эта волшебная команда на закрытие (раньше точно её не было, ни сразу после открытия, ни после пополнения), но я теперь уже боюсь ею пользоваться, после всех этих сложностей )))
kreuz, комиссия только на выдачу суммы через кассу, при закрытии в МАБ ее нет.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 13:52
kreuz написав:
А есть тут кто, недавно закрывший Сбер+ под 14%? При закрытии через МАБ не будет же комиссии по-любому?
А то у меня в сервисах появилась эта волшебная команда на закрытие (раньше точно её не было, ни сразу после открытия, ни после пополнения), но я теперь уже боюсь ею пользоваться, после всех этих сложностей )))
Нет никаких сложностей, кроме работы этой кнопки исключительно в рабочее время
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:17
МАБ у всех висит?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Чет 10 січ, 2019 14:21
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Надеюсь, а то мне хватило трудостей и до этого.
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kreuz
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:23
Фантом написав:
МАБ у всех висит?
Я бы сказал, подтормаживает, но мне хватило терпения самообслужиться по максимуму, остаётся только открыть акционный депо +1% в отделении...
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Додано: Чет 10 січ, 2019 15:46
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
А есть тут кто, недавно закрывший Сбер+ под 14%? При закрытии через МАБ не будет же комиссии по-любому?
А то у меня в сервисах появилась эта волшебная команда на закрытие (раньше точно её не было, ни сразу после открытия, ни после пополнения), но я теперь уже боюсь ею пользоваться, после всех этих сложностей )))
kreuz, комиссия только на выдачу суммы через кассу, при закрытии в МАБ ее нет.
Тоб то, як що закрити ощадний плюс, то шоб їх зняти треба заплатити комісію, навіть з карти погорельця, чи видача буде згідно з тарифами карти.
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ukr0014959
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:00
ukr0014959 написав: Alfa_Bank написав: kreuz написав:
А есть тут кто, недавно закрывший Сбер+ под 14%? При закрытии через МАБ не будет же комиссии по-любому?
А то у меня в сервисах появилась эта волшебная команда на закрытие (раньше точно её не было, ни сразу после открытия, ни после пополнения), но я теперь уже боюсь ею пользоваться, после всех этих сложностей )))
kreuz, комиссия только на выдачу суммы через кассу, при закрытии в МАБ ее нет.
Тоб то, як що закрити ощадний плюс, то шоб їх зняти треба заплатити комісію, навіть з карти погорельця, чи видача буде згідно з тарифами карти.
ukr0014959, комісія при знятті до 14 днів існує при видачі коштів через касу чи безготівковому перерахуванні коштів через касу безпосередньо з Ощадного вкладу. При безготівковому перерахування коштів з Ощадного в Мy AlfaBank комісія не утримується, далі зняття буде по тарифам карки, на яку перевели кошти.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:13
Alfa_Bank написав: Annet_ написав:
Annet_, у всех клиентов, которым доступно оформление акционного депозита, есть отметка в программе банка, которую сотрудники отделения видят. Можем перестраховаться. Укажите отделение, куда будете обращаться, и предполагаемую дату прихода, вышлю коммуникацию на сотрудников.
Хочу поблагодарить официального представителя Банка за содействие! Огромное Вам спасибо за оперативность, доброжелательность и ответственность! Открытие вклада в отделении благодаря Вашему содействию прошло быстро и без единого вопроса
Если бы все сотрудники Банка работали бы, как Вы, "Альфа" снова бы стала доброй старой "Альфой", каковой она и была на момент начала нашего сотрудничества (ну, почти такой же, учитывая другие нюансы
).
Спасибо Вам, Юлия!
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:18
Annet_ написав: Alfa_Bank написав: Annet_ написав:
Annet_, у всех клиентов, которым доступно оформление акционного депозита, есть отметка в программе банка, которую сотрудники отделения видят. Можем перестраховаться. Укажите отделение, куда будете обращаться, и предполагаемую дату прихода, вышлю коммуникацию на сотрудников.
Хочу поблагодарить официального представителя Банка за содействие! Огромное Вам спасибо за оперативность, доброжелательность и ответственность! Открытие вклада в отделении благодаря Вашему содействию прошло быстро и без единого вопроса
Если бы все сотрудники Банка работали бы, как Вы, "Альфа" снова бы стала доброй старой "Альфой", каковой она и была на момент начала нашего сотрудничества (ну, почти такой же, учитывая другие нюансы
).
Спасибо Вам, Юлия!
Annet_, спасибо за приятные слова. Рада, что вам понравился наш сервис.
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kreuz
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Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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