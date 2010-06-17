Додано: Чет 10 січ, 2019 13:44

А есть тут кто, недавно закрывший Сбер+ под 14%? При закрытии через МАБ не будет же комиссии по-любому?



А то у меня в сервисах появилась эта волшебная команда на закрытие (раньше точно её не было, ни сразу после открытия, ни после пополнения), но я теперь уже боюсь ею пользоваться, после всех этих сложностей )))