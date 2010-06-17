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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6632663366346635

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:51

Re: Альфа-Банк

АХТУНГ
аллу никак после загула не попустит. седня в 12 дня загасил задолженность РД согласно красным цифрам с запасом как положено по максимке. под конец дня допровели сумму за 04-01-2018 и вылез долг. хорошо что зашел проверил и оперативно догасил.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 16:55

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:АХТУНГ

Да, Аллюсика колбасит
Правда за мои пертурБА-БАции Алка никак меня не наказала... пока... Видно боится, шо диванчик с неё таки скачаю за оте маХинации.. так шо я пока помалкиваю в тряпошку. Веесело тут :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 10 січ, 2019 17:33

  mephala написав:АХТУНГ
аллу никак после загула не попустит. седня в 12 дня загасил задолженность РД согласно красным цифрам с запасом как положено по максимке. под конец дня допровели сумму за 04-01-2018 и вылез долг. хорошо что зашел проверил и оперативно догасил.


Да, есть такое.
Как будто стали проводить в течение всего дня, а не только с утра.
curiousobro
 
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