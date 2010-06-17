АХТУНГ
аллу никак после загула не попустит. седня в 12 дня загасил задолженность РД согласно красным цифрам с запасом как положено по максимке. под конец дня допровели сумму за 04-01-2018 и вылез долг. хорошо что зашел проверил и оперативно догасил.
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Додано: Чет 10 січ, 2019 16:51
Re: Альфа-Банк
АХТУНГ
аллу никак после загула не попустит. седня в 12 дня загасил задолженность РД согласно красным цифрам с запасом как положено по максимке. под конец дня допровели сумму за 04-01-2018 и вылез долг. хорошо что зашел проверил и оперативно догасил.
Додано: Чет 10 січ, 2019 16:55
Re: Альфа-Банк
Да, Аллюсика колбасит
Правда за мои пертурБА-БАции Алка никак меня не наказала... пока... Видно боится, шо диванчик с неё таки скачаю за оте маХинации.. так шо я пока помалкиваю в тряпошку. Веесело тут
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 10 січ, 2019 17:33
Да, есть такое.
Как будто стали проводить в течение всего дня, а не только с утра.
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