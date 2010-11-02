Додано: Чет 10 січ, 2019 20:16

Вичислили що пенсіонерів в Альфі не поважають

Слід читати не А-банк а Альфа банк.

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На сайті головного офісу А-Банку можна прочитати багатослів'я про його надійність та креативність. Але це - тільки слова задля приваблення клієнтів. В цьому я переконався на власному досвіді.

9 січня 2019 року я звернувся до банкомату "надійного" А-Банку, що розташований у відділенні банку по вул. Шевченка, 11, що в м. Хмельницькому, для отримання пенсії. Всім зрозуміло, що означає для непрацюючого пенсіонера пенсія у наш важкий час.

На банкоматі були відсутні будь-які написи про його несправність, а тому вклавши у банкомат банківську картку та набравши код і розмір своєї пенсії, я очікував отримати свою пенсію, що і передбачається змістом самої угоди з банком.

Банкомат справно виконав всі операції з списання коштів з мого рахунку, привідкрив віконце для видачі коштів, закрив його і все. Тобто "все"- це те, що власних коштів я не отримав.

На моє щастя, як я це спочатку оцінив, відділення банку ще працювало і я відразу ж звернувся до працівників відділення по допомогу.

Мені було надано допомогу у вигляді гасла з рекламного проспекту банку - "Подзвоніть на гарячу лінію!". Враховуючи, що інших пропозицій не поступило, я зателефонував на гарячу лінію банку, телефон якої розвішаний по усьому офісу з тих мабуть підстав, що ним скористувався не я один.

Не зважаючи на те, що я знаходився в приміщенні відділення банку з наявними у мене пластикової картки та посвідчення особи, мені замість допомоги влаштували допит за телефоном, що зрозуміло не надало мені наснаги. Після цього мені запропонували на наступний день прийти до офісу банку, написати заяву, почекати чотири дні, і тільки після цього буде розглядатись питання про повернення мені власної пенсії. Під час моєї дискусії з людиною по телефону, яка до речі не представилась, працівники відділення банку скаржились мені на погану роботу інтернету та телефонного зв'язку. Виникає питання, чому я за вини банку, який не спромігся забезпечити нормальну роботу банкомату або про попередження клієнтів про відсутність у них інтернету та зв'язку, повинен півмісяця чекати на отримання власних, зароблених за 44 роки трудового стажу, коштів.

Після нервового струсу, який я отримав у відділені банку, я вирішив звернутись із скаргою на порушення моїх прав клієнта до головного офісу А-Банку. Але секрет в тому, що на сайті головного офісу банку відсутня можливість на звернення клієнтів із скаргами. Тобто філософія роботи з клієнтами у А-Банку наступна: "Свої скарги залишайте при собі". За таких обставин був змушений звернутись зі скаргою до Національного Банку України.

На мою думку, відсутність попередження про несправність банкомату комусь була потрібна.

Для чого я все виклав? Просто хочу попередити людей, особливо пенсіонерів:" Не довіряйте свої кошти А-Банку, за красивими рекламними обіцянками якого тільки одне _ПШИК!"