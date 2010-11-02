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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 06:54
demichh написав:
Пополнил кредитку: платежи и переводы- клиенту альфа - по номеру картсчета
Дата операции 11.01.2019
Дата проводки 11.01.2019
Дата зачисления 14.01.2019
Врет или таки понедельником на счет зайдут ?
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