RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6633663466356636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 06:54

  demichh написав:Пополнил кредитку: платежи и переводы- клиенту альфа - по номеру картсчета
Дата операции 11.01.2019
Дата проводки 11.01.2019
Дата зачисления 14.01.2019

Врет или таки понедельником на счет зайдут ?



Вы первый раз пользуетесь МАБом?
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8550
З нами з: 16.11.11
Подякував: 654 раз.
Подякували: 1270 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6633663466356636
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: WachtAmRhein і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 434, 435, 436
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4351 597297
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 06:14
vollena71
А-Банк 1 ... 1129, 1130, 1131
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11309 1645931
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 22:19
greenozon
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3349, 3350, 3351
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33506 4129087
Переглянути останнє повідомлення
Чет 10 січ, 2019 22:12
Alessandr1974

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66351)
11.01.2019 06:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.