|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 06:54
demichh написав:
Пополнил кредитку: платежи и переводы- клиенту альфа - по номеру картсчета
Дата операции 11.01.2019
Дата проводки 11.01.2019
Дата зачисления 14.01.2019
Врет или таки понедельником на счет зайдут ?
Вы первый раз пользуетесь МАБом?
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8550
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 654 раз.
- Подякували: 1270 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:06
demichh написав:
Пополнил кредитку: платежи и переводы- клиенту альфа - по номеру картсчета
Дата операции 11.01.2019
Дата проводки 11.01.2019
Дата зачисления 14.01.2019
Врет или таки понедельником на счет зайдут ?
Зачислят сегодня. отфонарно написано в МАБ
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 14131
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1062 раз.
- Подякували: 1176 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:38
Юлия
kreuz написав:
Звякнул, заказал перевыпуск со сменой тарифа, вроде именная и бесплатно. Токо не понял, можно ли будет и эту и ту юзать в тарифе ЭКО. Или мгновенку по любому закроют при выдаче именной?
, прокомментируйте, пожалуйста этот вопрос. И скажите, перевести карту на ПУШ вместо СМС можно только после активации карты, которую к примеру можно выполнить в приложении? Без такого перевода будет списана плата за СМС даже с неактивированной карты?
И спасибо Вам большое за помощь в подготовке и открытии акционного депозита +1%.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1233
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 78 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:04
kreuz написав:
Юлия
kreuz написав:
Звякнул, заказал перевыпуск со сменой тарифа, вроде именная и бесплатно. Токо не понял, можно ли будет и эту и ту юзать в тарифе ЭКО. Или мгновенку по любому закроют при выдаче именной?
, прокомментируйте, пожалуйста этот вопрос. И скажите, перевести карту на ПУШ вместо СМС можно только после активации карты, которую к примеру можно выполнить в приложении? Без такого перевода будет списана плата за СМС даже с неактивированной карты?
И спасибо Вам большое за помощь в подготовке и открытии акционного депозита +1%.
kreuz, доброе утро. Карта при перевыпуске становится именной. При получении новой карты, старая будет аннулирована сотрудником. Перейти на PUSH можно после активации карты через АльфаМобайл. Если карта не активирована клиентом, плата за АЧ не списывается. Активировать карту можно через My AlfaBank / Альфа-Мобайл. Рада, что вы успешно оформили депозит.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5492
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 45 раз.
- Подякували: 436 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|4352
|597414
|
|
|11310
|1646070
|
|
|33506
|4129164
|
|