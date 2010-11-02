Вы первый раз пользуетесь МАБом?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 06:54
Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:06
Зачислят сегодня. отфонарно написано в МАБ
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:38
Юлия, прокомментируйте, пожалуйста этот вопрос. И скажите, перевести карту на ПУШ вместо СМС можно только после активации карты, которую к примеру можно выполнить в приложении? Без такого перевода будет списана плата за СМС даже с неактивированной карты?
И спасибо Вам большое за помощь в подготовке и открытии акционного депозита +1%.
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:04
kreuz, доброе утро. Карта при перевыпуске становится именной. При получении новой карты, старая будет аннулирована сотрудником. Перейти на PUSH можно после активации карты через АльфаМобайл. Если карта не активирована клиентом, плата за АЧ не списывается. Активировать карту можно через My AlfaBank / Альфа-Мобайл. Рада, что вы успешно оформили депозит.
Зараз переглядають цей форум: andreyiskra, Слушатель, Gippo, slasva, VYu, Квесторе_поверніться і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|