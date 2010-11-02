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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6633663466356636

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 06:54

  demichh написав:Пополнил кредитку: платежи и переводы- клиенту альфа - по номеру картсчета
Дата операции 11.01.2019
Дата проводки 11.01.2019
Дата зачисления 14.01.2019

Врет или таки понедельником на счет зайдут ?



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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:06

  demichh написав:Пополнил кредитку: платежи и переводы- клиенту альфа - по номеру картсчета
Дата операции 11.01.2019
Дата проводки 11.01.2019
Дата зачисления 14.01.2019

Врет или таки понедельником на счет зайдут ?

Зачислят сегодня. отфонарно написано в МАБ
ТАС краде гроші штучно списуючи операції у технічний овердрафт замість дозволеного овердрафту (кредитної лінії). Шахрайство працівників банку, а гроші викрадають з рахунку клієнтів.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 08:38

  kreuz написав:Звякнул, заказал перевыпуск со сменой тарифа, вроде именная и бесплатно. Токо не понял, можно ли будет и эту и ту юзать в тарифе ЭКО. Или мгновенку по любому закроют при выдаче именной?

Юлия, прокомментируйте, пожалуйста этот вопрос. И скажите, перевести карту на ПУШ вместо СМС можно только после активации карты, которую к примеру можно выполнить в приложении? Без такого перевода будет списана плата за СМС даже с неактивированной карты?

И спасибо Вам большое за помощь в подготовке и открытии акционного депозита +1%.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 09:04

  kreuz написав:
  kreuz написав:Звякнул, заказал перевыпуск со сменой тарифа, вроде именная и бесплатно. Токо не понял, можно ли будет и эту и ту юзать в тарифе ЭКО. Или мгновенку по любому закроют при выдаче именной?

Юлия, прокомментируйте, пожалуйста этот вопрос. И скажите, перевести карту на ПУШ вместо СМС можно только после активации карты, которую к примеру можно выполнить в приложении? Без такого перевода будет списана плата за СМС даже с неактивированной карты?

И спасибо Вам большое за помощь в подготовке и открытии акционного депозита +1%.

kreuz, доброе утро. Карта при перевыпуске становится именной. При получении новой карты, старая будет аннулирована сотрудником. Перейти на PUSH можно после активации карты через АльфаМобайл. Если карта не активирована клиентом, плата за АЧ не списывается. Активировать карту можно через My AlfaBank / Альфа-Мобайл. Рада, что вы успешно оформили депозит.
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  #<1 ... 6633663466356636
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