эт технико-философский вопрос, т.е. тут интерестно и физикам и лирикам
вся наша жизнь -- есть ограниченный ресурс, ну не может один чел сразу все себе забрать. Нуна уметь делиться
Оптимизация лимитирования тоже отдельный экономико-технический аспект
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:06
Re: Альфа-Банк
эт технико-философский вопрос, т.е. тут интерестно и физикам и лирикам
вся наша жизнь -- есть ограниченный ресурс, ну не может один чел сразу все себе забрать. Нуна уметь делиться
Оптимизация лимитирования тоже отдельный экономико-технический аспект
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:08
Как понять фразу по акции: здійснити будь-які 10 розрахункових операцій сумою не менше ніж 50
гривень в одному чеку або здійснити будь-які розрахункові операції на суму не менше, ніж
1000 гривень в одному чеку.
10х50грн, но в одном чеке???
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:10
либо 10 чеков на 50грн
либо 1 чек на 1000грн
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:12
Re: Альфа-Банк
вроде читается все понятно с первого раза - или 10 чеков >= 50 грн каждый или один более 1000 грн.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:14
С третьего раза дошло)))
Если собирать 10х50,то за какой период...?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:15
Туристическая страховка
Ребятки, подскажите пожалуйста, где можно глянуть условия туристической страховки, которая вместе с Travel картой идет?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:16
де пишут?
они так пишут или вы так читаете?
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:23
Alexey_k9, добрый день. Публичная оферта размещена на сайте страховой компании
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:25
Re: Альфа-Банк
Вот по поводу именно этого лимита как раз все понятно - тот что на разовое снятие 500-1000 грн., но можно снимать сколько хочешь раз обычно устанавливается на "чужие" карты (карты других банков) только потому, что поскольку чем больше снятий тем больше доход банка установившего банкомат. Если банк устанавливает лимиты на снятием с "чужих" карт скажем в 1 или 2 тыс. по карте в день - значит банк таким образом "экономит" на инкасации банкомата (чем больше с банкомата снимают - тем чаще приходится банкомат инкассировать, а это затратно).
В общем по банкоматным лимитам - ничего личного - только бизнес.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:30
mihasik, добрый день. Там указан период – «В період з 01 грудня 2018 року по 31 січня 2019 року включно, розраховуйтеся будь-якою зарплатною, дебетовою або кредитною карткою»
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