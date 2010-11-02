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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6635663666376638>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:06

Re: Альфа-Банк

  candidat написав:зачем существуют лимиты

эт технико-философский вопрос, т.е. тут интерестно и физикам и лирикам :)
вся наша жизнь -- есть ограниченный ресурс, ну не может один чел сразу все себе забрать. Нуна уметь делиться :)
Оптимизация лимитирования тоже отдельный экономико-технический аспект :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:08

Как понять фразу по акции: здійснити будь-які 10 розрахункових операцій сумою не менше ніж 50
гривень в одному чеку або здійснити будь-які розрахункові операції на суму не менше, ніж
1000 гривень в одному чеку.
10х50грн, но в одном чеке???
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:10

  mihasik написав:Как понять фразу по акции: здійснити будь-які 10 розрахункових операцій сумою не менше ніж 50
гривень в одному чеку або здійснити будь-які розрахункові операції на суму не менше, ніж
1000 гривень в одному чеку.
10х50грн, но в одном чеке???

либо 10 чеков на 50грн
либо 1 чек на 1000грн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:12

Re: Альфа-Банк

вроде читается все понятно с первого раза - или 10 чеков >= 50 грн каждый или один более 1000 грн.
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:14

  clientage написав:
  mihasik написав:Как понять фразу по акции: здійснити будь-які 10 розрахункових операцій сумою не менше ніж 50
гривень в одному чеку або здійснити будь-які розрахункові операції на суму не менше, ніж
1000 гривень в одному чеку.
10х50грн, но в одном чеке???

либо 10 чеков на 50грн

С третьего раза дошло)))
Если собирать 10х50,то за какой период...?
mihasik
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:15

Туристическая страховка

Ребятки, подскажите пожалуйста, где можно глянуть условия туристической страховки, которая вместе с Travel картой идет?
Alexey_k9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:16

  mihasik написав:
  clientage написав:
  mihasik написав:Как понять фразу по акции: здійснити будь-які 10 розрахункових операцій сумою не менше ніж 50
гривень в одному чеку або здійснити будь-які розрахункові операції на суму не менше, ніж
1000 гривень в одному чеку.
10х50грн, но в одном чеке???

либо 10 чеков на 50грн

Так они пишут 10х50грн в ОДНОМ чеке)
Если собирать 10х50,то за какой период...?

де пишут? :shock:
они так пишут или вы так читаете? :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:23

  Alexey_k9 написав:Ребятки, подскажите пожалуйста, где можно глянуть условия туристической страховки, которая вместе с Travel картой идет?

Alexey_k9, добрый день. Публичная оферта размещена на сайте страховой компании https://alfaic.ua/uk/page/alfabank. Детали по страховке, что предлагают при оформлении карты в банке можно узнать, позвонив на нашу горячую линию.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:25

Re: Альфа-Банк

  candidat написав:Зачем банкоматы многих банков выдают, скажем, по 500 грн за раз, при этом выдает по 500 кучу раз? Почему нельзя сразу дать снять тысячу, две, сколько надо, зачем гробить время человека, чтоб он несколько переводов оформлял, несколько раз в банкомате деньги снимал?
Вот по поводу именно этого лимита как раз все понятно - тот что на разовое снятие 500-1000 грн., но можно снимать сколько хочешь раз обычно устанавливается на "чужие" карты (карты других банков) только потому, что поскольку чем больше снятий тем больше доход банка установившего банкомат. Если банк устанавливает лимиты на снятием с "чужих" карт скажем в 1 или 2 тыс. по карте в день - значит банк таким образом "экономит" на инкасации банкомата (чем больше с банкомата снимают - тем чаще приходится банкомат инкассировать, а это затратно).
В общем по банкоматным лимитам - ничего личного - только бизнес.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:30

  mihasik написав:
  clientage написав:
  mihasik написав:Как понять фразу по акции: здійснити будь-які 10 розрахункових операцій сумою не менше ніж 50
гривень в одному чеку або здійснити будь-які розрахункові операції на суму не менше, ніж
1000 гривень в одному чеку.
10х50грн, но в одном чеке???

либо 10 чеков на 50грн

С третьего раза дошло)))
Если собирать 10х50,то за какой период...?

mihasik, добрый день. Там указан период – «В період з 01 грудня 2018 року по 31 січня 2019 року включно, розраховуйтеся будь-якою зарплатною, дебетовою або кредитною карткою»
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