Додано: П'ят 11 січ, 2019 12:25

candidat написав: Зачем банкоматы многих банков выдают, скажем, по 500 грн за раз, при этом выдает по 500 кучу раз? Почему нельзя сразу дать снять тысячу, две, сколько надо, зачем гробить время человека, чтоб он несколько переводов оформлял, несколько раз в банкомате деньги снимал? Зачем банкоматы многих банков выдают, скажем, по 500 грн за раз, при этом выдает по 500 кучу раз? Почему нельзя сразу дать снять тысячу, две, сколько надо, зачем гробить время человека, чтоб он несколько переводов оформлял, несколько раз в банкомате деньги снимал?

Вот по поводу именно этого лимита как раз все понятно - тот что на разовое снятие 500-1000 грн., но можно снимать сколько хочешь раз обычно устанавливается на "чужие" карты (карты других банков) только потому, что поскольку чем больше снятий тем больше доход банка установившего банкомат. Если банк устанавливает лимиты на снятием с "чужих" карт скажем в 1 или 2 тыс. по карте в день - значит банк таким образом "экономит" на инкасации банкомата (чем больше с банкомата снимают - тем чаще приходится банкомат инкассировать, а это затратно).В общем по банкоматным лимитам - ничего личного - только бизнес.