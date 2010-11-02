RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6635663666376638

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:00

Re: Альфа-Банк

А чем в итоге завершились разборки с списанием за комуналку 12тысяч?
gonzo
 
Повідомлень: 93
З нами з: 05.01.17
Подякував: 12 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:25

  Flamingo написав:
  candidat написав:Зачем банкоматы многих банков выдают, скажем, по 500 грн за раз, при этом выдает по 500 кучу раз? Почему нельзя сразу дать снять тысячу, две, сколько надо, зачем гробить время человека, чтоб он несколько переводов оформлял, несколько раз в банкомате деньги снимал?
Вот по поводу именно этого лимита как раз все понятно - тот что на разовое снятие 500-1000 грн., но можно снимать сколько хочешь раз обычно устанавливается на "чужие" карты (карты других банков) только потому, что поскольку чем больше снятий тем больше доход банка установившего банкомат. Если банк устанавливает лимиты на снятием с "чужих" карт скажем в 1 или 2 тыс. по карте в день - значит банк таким образом "экономит" на инкасации банкомата (чем больше с банкомата снимают - тем чаще приходится банкомат инкассировать, а это затратно).
В общем по банкоматным лимитам - ничего личного - только бизнес.

Подход, конечно, интересный, но банки в курсе, что страдание такой ерундой возле банкомата, особенно в час пик, быстро накапливает очередь, и буквально через 3-4 минуты хвост очереди уже готов зарезать тебя твоей же карточкой, чтоб не мучился? :)
candidat
 
Повідомлень: 498
З нами з: 30.09.15
Подякував: 5 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6635663666376638
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: candidat, Gippo, liliya_logical, rorandak, Surz і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1574, 1575, 1576
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15755 2240132
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 13:22
rorandak
А-Банк 1 ... 1130, 1131, 1132
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
11313 1646466
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 12:37
jay2004
Банк Глобус 1 ... 434, 435, 436
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4355 597671
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 12:17
candidat

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (15756)
11.01.2019 13:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.