|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:00
А чем в итоге завершились разборки с списанием за комуналку 12тысяч?
-
gonzo
-
-
- Повідомлень: 93
- З нами з: 05.01.17
- Подякував: 12 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:25
Flamingo написав: candidat написав:
Зачем банкоматы многих банков выдают, скажем, по 500 грн за раз, при этом выдает по 500 кучу раз? Почему нельзя сразу дать снять тысячу, две, сколько надо, зачем гробить время человека, чтоб он несколько переводов оформлял, несколько раз в банкомате деньги снимал?
Вот по поводу именно этого лимита как раз все понятно - тот что на разовое снятие 500-1000 грн., но можно снимать сколько хочешь раз обычно устанавливается на "чужие" карты (карты других банков) только потому, что поскольку чем больше снятий тем больше доход банка установившего банкомат. Если банк устанавливает лимиты на снятием с "чужих" карт скажем в 1 или 2 тыс. по карте в день - значит банк таким образом "экономит" на инкасации банкомата (чем больше с банкомата снимают - тем чаще приходится банкомат инкассировать, а это затратно).
В общем по банкоматным лимитам - ничего личного - только бизнес.
Подход, конечно, интересный, но банки в курсе, что страдание такой ерундой возле банкомата, особенно в час пик, быстро накапливает очередь, и буквально через 3-4 минуты хвост очереди уже готов зарезать тебя твоей же карточкой, чтоб не мучился?
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 498
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15755
|2240132
|
|
|11313
|1646466
|
|
|4355
|597671
|
|