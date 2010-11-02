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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:00
А чем в итоге завершились разборки с списанием за комуналку 12тысяч?
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gonzo
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:25
Flamingo написав: candidat написав:
Зачем банкоматы многих банков выдают, скажем, по 500 грн за раз, при этом выдает по 500 кучу раз? Почему нельзя сразу дать снять тысячу, две, сколько надо, зачем гробить время человека, чтоб он несколько переводов оформлял, несколько раз в банкомате деньги снимал?
Вот по поводу именно этого лимита как раз все понятно - тот что на разовое снятие 500-1000 грн., но можно снимать сколько хочешь раз обычно устанавливается на "чужие" карты (карты других банков) только потому, что поскольку чем больше снятий тем больше доход банка установившего банкомат. Если банк устанавливает лимиты на снятием с "чужих" карт скажем в 1 или 2 тыс. по карте в день - значит банк таким образом "экономит" на инкасации банкомата (чем больше с банкомата снимают - тем чаще приходится банкомат инкассировать, а это затратно).
В общем по банкоматным лимитам - ничего личного - только бизнес.
Подход, конечно, интересный, но банки в курсе, что страдание такой ерундой возле банкомата, особенно в час пик, быстро накапливает очередь, и буквально через 3-4 минуты хвост очереди уже готов зарезать тебя твоей же карточкой, чтоб не мучился?
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candidat
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:46
gonzo написав:
А чем в итоге завершились разборки с списанием за комуналку 12тысяч?
Отчета по коммуналке ждем, а пока отчитываюсь за свою ситуацию.
Левую комиссию (за акционные карты), вернули.
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wig
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 13:53
gonzo написав:
А чем в итоге завершились разборки с списанием за комуналку 12тысяч?
gonzo, добрый день. Техническую сторону проведения данного платежа проверили, оплата прошла по квитанциям, что были выбраны из списка. Информация об отправленном смс-сообщении в обработоке. Банк от имени клиента затребовал повторно возврат средств от коммунального предприятия, на что получили ответ о необходимости обращения самого владельца счета. Клиента об этом уведомили, и предложили вариант решения вопроса возмещения в случае отказа коммунального предприятия, поскольку банк заинтересован в положительном исходе данной ситуации. Пока клиент свой ответ не дал.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:02
Alfa_Bank написав: gonzo написав:
А чем в итоге завершились разборки с списанием за комуналку 12тысяч?
gonzo, добрый день. Техническую сторону проведения данного платежа проверили, оплата прошла по квитанциям, что были выбраны из списка. Информация об отправленном смс-сообщении в обработоке. Банк от имени клиента затребовал повторно возврат средств от коммунального предприятия, на что получили ответ о необходимости обращения самого владельца счета. Клиента об этом уведомили, и предложили вариант решения вопроса возмещения в случае отказа коммунального предприятия, поскольку банк заинтересован в положительном исходе данной ситуации. Пока клиент свой ответ не дал.
Можете сформулировать более доступно, как для тупых - тоесть клиент сам выбрал из списка квитанцию на 12000? Но хотел по этой квитанции оплатить 300 грн? Однако списалось 12000, и сейчас вы выясняете почему в смс с паролем стояла сумма 300 грн, как хотел оплатить клиент, а не 12000 как списал Альфа-Банк? Все так обстоит?
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Stringer
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:08
Stringer написав: Alfa_Bank написав: gonzo написав:
А чем в итоге завершились разборки с списанием за комуналку 12тысяч?
gonzo, добрый день. Техническую сторону проведения данного платежа проверили, оплата прошла по квитанциям, что были выбраны из списка. Информация об отправленном смс-сообщении в обработоке. Банк от имени клиента затребовал повторно возврат средств от коммунального предприятия, на что получили ответ о необходимости обращения самого владельца счета. Клиента об этом уведомили, и предложили вариант решения вопроса возмещения в случае отказа коммунального предприятия, поскольку банк заинтересован в положительном исходе данной ситуации. Пока клиент свой ответ не дал.
Можете сформулировать более доступно, как для тупых - тоесть клиент сам выбрал из списка квитанцию на 12000? Но хотел по этой квитанции оплатить 300 грн? Однако списалось 12000, и сейчас вы выясняете почему в смс с паролем стояла сумма 300 грн, как хотел оплатить клиент, а не 12000 как списал Альфа-Банк? Все так обстоит?
Stringer, добрый день. Оплата прошла по квитанциям, что были выбраны из списка. В части смс ничего сказать не могу, информацией не владею. В любом случае, банк готов пойти на встречу клиенту и ожидает его ответ.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:45
Alfa_Bank написав:
В любом случае, банк готов пойти на встречу клиенту и ожидает его ответ.
Ненене, звание мецената давно закреплено за фагором. Хотя почетное второе место на этом поприще можете занять.
Надеюсь речь не идёт о канцелярском наборе и зонтике?
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 14:47
WachtAmRhein написав: Alfa_Bank написав:
В любом случае, банк готов пойти на встречу клиенту и ожидает его ответ.
Ненене, звание мецената давно закреплено за фагором. Хотя почетное второе место на этом поприще можете занять.
Надеюсь речь не идёт о канцелярском наборе и зонтике?
на 12К?
Эт новый кожаный диванчик, касненький
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clientage
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:02
clientage написав: WachtAmRhein написав: Alfa_Bank написав:
В любом случае, банк готов пойти на встречу клиенту и ожидает его ответ.
Ненене, звание мецената давно закреплено за фагором. Хотя почетное второе место на этом поприще можете занять.
Надеюсь речь не идёт о канцелярском наборе и зонтике?
на 12К?
Эт новый кожаный диванчик, касненький
Можна і готівкою 1200-300 =11700 або на рахунок.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:02
clientage
Шеф.
При слове комуналка впадаю в ступор
в первой столице отопление с 1200 подняли до 2750гр.
Востаннє редагувалось хуторянка
в П'ят 11 січ, 2019 15:06, всього редагувалось 1 раз.
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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