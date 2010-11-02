За гігакалорію?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:05
За гігакалорію?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:11
Квесторе_поверніться
скорее всего да тк лепили за счетчик "который не отвечает уже второй месяц"
пс-я бы лично из под них табурет выбила
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
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