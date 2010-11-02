RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6636663766386639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:05

  хуторянка написав:clientage Шеф.
При слове комуналка впадаю в ступор :mrgreen:
в первой столице киевского р-на отопление с 1200 подняли до 2750гр. :evil:

За гігакалорію?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27207
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:11

Квесторе_поверніться
скорее всего да тк лепили за счетчик "который не отвечает уже второй месяц"
пс-я бы лично из под них табурет выбила :oops:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6636663766386639
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Denim ND, Doubting Thomas, Google Feedfetcher, Hack-Stock, kostya77, tano, Vorlon, хуторянка, Квесторе_поверніться і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 606, 607, 608
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6072 1445819
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 14:47
WachtAmRhein
Идея Банк 1 ... 1574, 1575, 1576
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15758 2240245
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 14:07
BBC
Банк Глобус 1 ... 434, 435, 436
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
4356 597774
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 13:59
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.