Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:26

Курс $ му.альфа для кас банку видає 28,15/28,35, хоча насправді він на 15 коп. нижчий.

Хто знає, чи є можливість в альфі якась можливість перекинути з валютної картки на гривневу в якихось сервісах, бо сьогодні поки збирався до відділення курс опустився. У відділенні стверджують, що нема.

Не так добре з грошима, як погано без них.