RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6636663766386639

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:05

  хуторянка написав:clientage Шеф.
При слове комуналка впадаю в ступор :mrgreen:
в первой столице киевского р-на отопление с 1200 подняли до 2750гр. :evil:

За гігакалорію?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27217
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1380 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:11

Квесторе_поверніться
скорее всего да тк лепили за счетчик "который не отвечает уже второй месяц"
пс-я бы лично из под них табурет выбила :oops:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2483
З нами з: 28.02.10
Подякував: 18 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:24

Вчера гасил кредитку по шаблону с пакетной карты, забыв что сменил пакет. Угадайте как поступила Алла?
А) не провела транзакцию
Б) сняла деньги с новой карты
Правильный ответ:
В) Сняла деньги с этой же кредитки, вжарив при этом на 4%.
Ну очень креативно!
tano
 
Повідомлень: 214
З нами з: 20.10.14
Подякував: 52 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:48

  tano написав:Вчера гасил кредитку по шаблону с пакетной карты, забыв что сменил пакет. Угадайте как поступила Алла?
А) не провела транзакцию
Б) сняла деньги с новой карты
Правильный ответ:
В) Сняла деньги с этой же кредитки, вжарив при этом на 4%.
Ну очень креативно!

а вы перед вводом кода из смс не проверяете источник, сумма, комиссия, получатель ?
mephala
 
Повідомлень: 3975
З нами з: 07.04.14
Подякував: 39 раз.
Подякували: 574 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:49

  Квесторе_поверніться написав:
  хуторянка написав:clientage Шеф.
При слове комуналка впадаю в ступор :mrgreen:
в первой столице киевского р-на отопление с 1200 подняли до 2750гр. :evil:

За гігакалорію?

Та ладно....была цена 1354, а эти штопаные подняли до 1657. Что за 2750?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1951
З нами з: 26.02.09
Подякував: 27 раз.
Подякували: 87 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:26

Re: Альфа-Банк

Курс $ му.альфа для кас банку видає 28,15/28,35, хоча насправді він на 15 коп. нижчий.
Хто знає, чи є можливість в альфі якась можливість перекинути з валютної картки на гривневу в якихось сервісах, бо сьогодні поки збирався до відділення курс опустився. У відділенні стверджують, що нема.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2172
З нами з: 19.04.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 279 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:35

  Ой+ написав:Курс $ му.альфа для кас банку видає 28,15/28,35, хоча насправді він на 15 коп. нижчий.
Хто знає, чи є можливість в альфі якась можливість перекинути з валютної картки на гривневу в якихось сервісах, бо сьогодні поки збирався до відділення курс опустився. У відділенні стверджують, що нема.

Ну так просто в МАБе через пимпочку Пополнить, там и курс высветится :)
+ комис 1%
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 27115
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2154 раз.
Подякували: 3123 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:46

Re: Альфа-Банк

Сегодня проводки в какое время провелись?
Kevin
 
Повідомлень: 119
З нами з: 24.09.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6636663766386639
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], Lost, Vatsyk і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1574, 1575, 1576
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
15759 2240309
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 16:30
yoggik
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3350, 3351, 3352
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
33513 4129781
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 16:26
Квесторе_поверніться
Банк Альянс 1 ... 44, 45, 46
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
450 56485
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 11 січ, 2019 16:15
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.