За гігакалорію?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:05
За гігакалорію?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:11
Квесторе_поверніться
скорее всего да тк лепили за счетчик "который не отвечает уже второй месяц"
пс-я бы лично из под них табурет выбила
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:24
Вчера гасил кредитку по шаблону с пакетной карты, забыв что сменил пакет. Угадайте как поступила Алла?
А) не провела транзакцию
Б) сняла деньги с новой карты
Правильный ответ:
В) Сняла деньги с этой же кредитки, вжарив при этом на 4%.
Ну очень креативно!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:48
а вы перед вводом кода из смс не проверяете источник, сумма, комиссия, получатель ?
Додано: П'ят 11 січ, 2019 15:49
Та ладно....была цена 1354, а эти штопаные подняли до 1657. Что за 2750?
Указывайте промо-код: RJZBH4W при размещении заявки «Бонус к депозитам» на ФП МИНФИН и вы гарантированно получите +50 грн.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:26
Re: Альфа-Банк
Курс $ му.альфа для кас банку видає 28,15/28,35, хоча насправді він на 15 коп. нижчий.
Хто знає, чи є можливість в альфі якась можливість перекинути з валютної картки на гривневу в якихось сервісах, бо сьогодні поки збирався до відділення курс опустився. У відділенні стверджують, що нема.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:35
Ну так просто в МАБе через пимпочку Пополнить, там и курс высветится
+ комис 1%
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 11 січ, 2019 16:46
Re: Альфа-Банк
Сегодня проводки в какое время провелись?
|