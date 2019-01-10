Как сразу связаться с оператор у аллы? Что говорить?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:10
Re: Альфа-Банк
Как сразу связаться с оператор у аллы? Что говорить?
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:13
Re: Альфа-Банк
Оператор
Оператор
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:33
Я имел ввиду покупки, которые были 9 января и p2p-переводы 9 января в том числе.
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