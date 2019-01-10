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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6637663866396640

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:10

Re: Альфа-Банк

Как сразу связаться с оператор у аллы? Что говорить?


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vadymbanker
 
Повідомлень: 171
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 16 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:13

Re: Альфа-Банк

Оператор
Оператор
EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
Повідомлень: 962
З нами з: 27.12.17
Подякував: 48 раз.
Подякували: 117 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:33

  clientage написав:
  Kevin написав:Сегодня проводки в какое время провелись?

Утренний приход СЭП - в 11:20
Обеденный СЭП - до 16:00 был уже по местам викендовской дислокации :)
Манисендом решил пока не баловаться :mrgreen:
Но похоже, шо бульбашки шампусика таки уже вышли из Аллюсика :mrgreen:


Я имел ввиду покупки, которые были 9 января и p2p-переводы 9 января в том числе.
Kevin
 
Повідомлень: 120
З нами з: 24.09.16
Подякував: 13 раз.
Подякували: 8 раз.
 
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  #<1 ... 6637663866396640
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