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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:10
Как сразу связаться с оператор у аллы? Что говорить?
Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:13
Оператор
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EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:33
clientage написав: Kevin написав:
Сегодня проводки в какое время провелись?
Утренний приход СЭП - в 11:20
Обеденный СЭП - до 16:00 был уже по местам викендовской дислокации
Манисендом решил пока не баловаться
Но похоже, шо бульбашки шампусика таки уже вышли из Аллюсика
Я имел ввиду покупки, которые были 9 января и p2p-переводы 9 января в том числе.
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Kevin
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:46
mephala написав: tano написав:
Вчера гасил кредитку по шаблону с пакетной карты, забыв что сменил пакет. Угадайте как поступила Алла?
А) не провела транзакцию
Б) сняла деньги с новой карты
Правильный ответ:
В) Сняла деньги с этой же кредитки, вжарив при этом на 4%.
Ну очень креативно!
а вы перед вводом кода из смс не проверяете источник, сумма, комиссия, получатель ?
Иногда невнимательность подводит
.
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tano
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:48
На ощадом+ деньги должны пролежать 14 дней чтоб снять без комиссии?
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tano
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:51
tano написав:
На ощадом+ деньги должны пролежать 14 дней чтоб снять без комиссии?
Якщо готівку через касу.
Гриценко...наш Президент
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:56
Kevin написав:
Я имел ввиду покупки, которые были
это ж сразу было ясно
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:20
Квесторе_поверніться написав: tano написав:
На ощадом+ деньги должны пролежать 14 дней чтоб снять без комиссии?
Якщо готівку через касу.
Наверно если открывался в отделении, то лучше закрыть и открыть через МАБ?
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tano
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:26
tano написав:
Наверно если открывался в отделении, то лучше закрыть и открыть через МАБ?
В чому сенс? обіцяють 10% по +.
В Комси 12,5%.
В Фарса 15%.
Навіть в СоСо 11%.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:05
tano написав: Квесторе_поверніться написав: tano написав:
На ощадом+ деньги должны пролежать 14 дней чтоб снять без комиссии?
Якщо готівку через касу.
Наверно если открывался в отделении, то лучше закрыть и открыть через МАБ?
Помните: 14 дней, не считая дня открытия!
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