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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6638663966406641>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:10

Re: Альфа-Банк

Как сразу связаться с оператор у аллы? Что говорить?


Надіслано із мого iPad за допомогою Tapatalk
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:13

Re: Альфа-Банк

Оператор
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EximBonus информер - https://forum.finance.ua/topic221047.html
mustbe
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:33

  clientage написав:
  Kevin написав:Сегодня проводки в какое время провелись?

Утренний приход СЭП - в 11:20
Обеденный СЭП - до 16:00 был уже по местам викендовской дислокации :)
Манисендом решил пока не баловаться :mrgreen:
Но похоже, шо бульбашки шампусика таки уже вышли из Аллюсика :mrgreen:


Я имел ввиду покупки, которые были 9 января и p2p-переводы 9 января в том числе.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:46

  mephala написав:
  tano написав:Вчера гасил кредитку по шаблону с пакетной карты, забыв что сменил пакет. Угадайте как поступила Алла?
А) не провела транзакцию
Б) сняла деньги с новой карты
Правильный ответ:
В) Сняла деньги с этой же кредитки, вжарив при этом на 4%.
Ну очень креативно!

а вы перед вводом кода из смс не проверяете источник, сумма, комиссия, получатель ?

Иногда невнимательность подводит :oops:.
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:48

На ощадом+ деньги должны пролежать 14 дней чтоб снять без комиссии?
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:51

  tano написав:На ощадом+ деньги должны пролежать 14 дней чтоб снять без комиссии?

Якщо готівку через касу.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 18:56

Re: Альфа-Банк

  Kevin написав:Я имел ввиду покупки, которые были
это ж сразу было ясно :mrgreen:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:20

  Квесторе_поверніться написав:
  tano написав:На ощадом+ деньги должны пролежать 14 дней чтоб снять без комиссии?

Якщо готівку через касу.

Наверно если открывался в отделении, то лучше закрыть и открыть через МАБ?
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 19:26

Re: Альфа-Банк

  tano написав:Наверно если открывался в отделении, то лучше закрыть и открыть через МАБ?

В чому сенс? обіцяють 10% по +.
В Комси 12,5%.
В Фарса 15%.
Навіть в СоСо 11%.
Гриценко...наш Президент
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27225
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:05

  tano написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  tano написав:На ощадом+ деньги должны пролежать 14 дней чтоб снять без комиссии?

Якщо готівку через касу.

Наверно если открывался в отделении, то лучше закрыть и открыть через МАБ?

Помните: 14 дней, не считая дня открытия!
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