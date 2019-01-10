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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:11
Re: Альфа-Банк
И кстати, открытый в отделении в итоге удалось закрыть через МАБ. Или починили, или надо было сначала снять вершки над неснижаемой суммой, не разобрался. Но закрыть удалось, когда осталось ровно 50к...
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