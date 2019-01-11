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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:11
И кстати, открытый в отделении в итоге удалось закрыть через МАБ. Или починили, или надо было сначала снять вершки над неснижаемой суммой, не разобрался. Но закрыть удалось, когда осталось ровно 50к...
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kreuz
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:43
Квесторе_поверніться написав: tano написав:
Наверно если открывался в отделении, то лучше закрыть и открыть через МАБ?
В чому сенс? обіцяють 10% по +.
В Комси 12,5%.
В Фарса 15%.
Навіть в СоСо 11%.
Про комсу - хорошая идея. Забыл уже про него. Снимать на платівку - без комиссии?
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tano
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:38
Народ, а где ЭКО-бонусы?
Зашел на Подяку, а там ... тишина. Уже 11-е число. Или я что-то пропустил?
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Искатель
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:53
Кажуть буде 15го
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:02
tano написав:
Про комсу - хорошая идея. Забыл уже про него. Снимать на платівку - без комиссии?
Без. Можно снимать и в отделении без карты прямо со счета. Еще в список ПУМБ со Свободным 12%. В отличии от Альфы - там при снятии не скулят что "нужно было заказывать заранее"
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Smitten
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Додано: Суб 12 січ, 2019 08:24
Искатель написав:
Народ, а где ЭКО-бонусы?
Зашел на Подяку, а там ... тишина. Уже 11-е число. Или я что-то пропустил?
Уже начислили.
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Fylhtq
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Додано: Суб 12 січ, 2019 10:57
Smitten написав:
. Еще в список ПУМБ со Свободным 12%.
А покажите где есть 12%? Я вижу только 9,7%
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alik03
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Додано: Суб 12 січ, 2019 11:15
alik03 написав: Smitten написав:
. Еще в список ПУМБ со Свободным 12%.
А покажите где есть 12%? Я вижу только 9,7%
был до 31.12 через мобильное приложение на 3 месяца)
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gonzo
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Додано: Суб 12 січ, 2019 11:58
gonzo написав: alik03 написав: Smitten написав:
. Еще в список ПУМБ со Свободным 12%.
А покажите где есть 12%? Я вижу только 9,7%
был до 31.12 через мобильное приложение на 3 месяца)
Точно было.
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Ratatui
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Додано: Суб 12 січ, 2019 11:58
gonzo написав: alik03 написав: Smitten написав:
. Еще в список ПУМБ со Свободным 12%.
А покажите где есть 12%? Я вижу только 9,7%
был до 31.12 через мобильное приложение на 3 месяца)
Точно было.
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Ratatui
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