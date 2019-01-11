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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6639664066416642>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 20:11

Re: Альфа-Банк

И кстати, открытый в отделении в итоге удалось закрыть через МАБ. Или починили, или надо было сначала снять вершки над неснижаемой суммой, не разобрался. Но закрыть удалось, когда осталось ровно 50к...
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kreuz
 
Повідомлень: 1240
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 21:43

  Квесторе_поверніться написав:
  tano написав:Наверно если открывался в отделении, то лучше закрыть и открыть через МАБ?

В чому сенс? обіцяють 10% по +.
В Комси 12,5%.
В Фарса 15%.
Навіть в СоСо 11%.

Про комсу - хорошая идея. Забыл уже про него. Снимать на платівку - без комиссии?
tano
 
Повідомлень: 218
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:38

Народ, а где ЭКО-бонусы?
Зашел на Подяку, а там ... тишина. Уже 11-е число. Или я что-то пропустил?
Искатель
 
Повідомлень: 2106
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Подякував: 291 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 22:53

Re: Альфа-Банк

Кажуть буде 15го
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлень: 8066
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Подякував: 402 раз.
Подякували: 481 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 січ, 2019 23:02

  tano написав:Про комсу - хорошая идея. Забыл уже про него. Снимать на платівку - без комиссии?

Без. Можно снимать и в отделении без карты прямо со счета. Еще в список ПУМБ со Свободным 12%. В отличии от Альфы - там при снятии не скулят что "нужно было заказывать заранее"
Smitten
 
Повідомлень: 101
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Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 08:24

  Искатель написав:Народ, а где ЭКО-бонусы?
Зашел на Подяку, а там ... тишина. Уже 11-е число. Или я что-то пропустил?

Уже начислили.
Fylhtq
 
Повідомлень: 48
З нами з: 22.08.17
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 10:57

Re: Альфа-Банк

  Smitten написав:. Еще в список ПУМБ со Свободным 12%.

А покажите где есть 12%? Я вижу только 9,7%
alik03
 
Повідомлень: 360
З нами з: 13.12.11
Подякував: 0 раз.
Подякували: 18 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:15

  alik03 написав:
  Smitten написав:. Еще в список ПУМБ со Свободным 12%.

А покажите где есть 12%? Я вижу только 9,7%

был до 31.12 через мобильное приложение на 3 месяца)
gonzo
 
Повідомлень: 94
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:58

  gonzo написав:
  alik03 написав:
  Smitten написав:. Еще в список ПУМБ со Свободным 12%.

А покажите где есть 12%? Я вижу только 9,7%

был до 31.12 через мобильное приложение на 3 месяца)


Точно было.
Ratatui
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Повідомлень: 6418
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Подякував: 102 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 11:58

  gonzo написав:
  alik03 написав:
  Smitten написав:. Еще в список ПУМБ со Свободным 12%.

А покажите где есть 12%? Я вижу только 9,7%

был до 31.12 через мобильное приложение на 3 месяца)


Точно было.
Ratatui
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Повідомлень: 6418
З нами з: 30.11.12
Подякував: 102 раз.
Подякували: 619 раз.
 
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