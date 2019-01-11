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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6639664066416642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:01

  alik03 написав:
  Smitten написав:. Еще в список ПУМБ со Свободным 12%.

А покажите где есть 12%? Я вижу только 9,7%

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kreuz
 
Повідомлень: 1240
З нами з: 10.12.07
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  #<1 ... 6639664066416642
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