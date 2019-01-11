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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 12:01
alik03 написав: Smitten написав:
. Еще в список ПУМБ со Свободным 12%.
А покажите где есть 12%? Я вижу только 9,7%
Через новое
мобильное приложение.
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