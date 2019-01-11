Через новое мобильное приложение.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 січ, 2019 12:01
Через новое мобильное приложение.
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Додано: Суб 12 січ, 2019 12:09
Re: Альфа-Банк
Додано: Суб 12 січ, 2019 13:42
Вчера по тревелу делал покупки, сначала даже появились в выписке (видел когда проверял mmc код). На данный момент в выписке ни одной покупки за вчера нету. У кого-то есть такая же проблема?
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