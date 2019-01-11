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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6639664066416642

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 946
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
198
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 946
Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:01

  alik03 написав:
  Smitten написав:. Еще в список ПУМБ со Свободным 12%.

А покажите где есть 12%? Я вижу только 9,7%

Через новое мобильное приложение.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 12:09

Re: Альфа-Банк

gonzo написав:
  alik03 написав:А покажите где есть 12%? Я вижу только 9,7%

был до 31.12 через мобильное приложение на 3 месяца)


Продлили до 31.01
Aps
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:42

Вчера по тревелу делал покупки, сначала даже появились в выписке (видел когда проверял mmc код). На данный момент в выписке ни одной покупки за вчера нету. У кого-то есть такая же проблема?
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:49

  Ivanhoe написав:Вчера по тревелу делал покупки, сначала даже появились в выписке (видел когда проверял mmc код). На данный момент в выписке ни одной покупки за вчера нету. У кого-то есть такая же проблема?

Да у всех так на выходных, эт особенность Выписки Алки: блок -> пропало -> провелось след. рабочим днем. Т.е. завтра увидите проводку понедельником.
Или не увидите, колбасит Аллюсика после НГ :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 13:59

  clientage написав:Да у всех так на выходных, эт особенность Выписки Алки: блок -> пропало -> провелось след. рабочим днем. Т.е. завтра увидите проводку понедельником.
Или не увидите, колбасит Аллюсика после НГ :)


А то как раз первая покупка под компенсацию - и спрятали :D
Спасибо за объяснение, буду ждать.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 січ, 2019 15:16

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:
  kreuz написав:Звякнул, заказал перевыпуск со сменой тарифа, вроде именная и бесплатно. Токо не понял, можно ли будет и эту и ту юзать в тарифе ЭКО. Или мгновенку по любому закроют при выдаче именной?

Юлия, прокомментируйте, пожалуйста этот вопрос. И скажите, перевести карту на ПУШ вместо СМС можно только после активации карты, которую к примеру можно выполнить в приложении? Без такого перевода будет списана плата за СМС даже с неактивированной карты?

И спасибо Вам большое за помощь в подготовке и открытии акционного депозита +1%.

kreuz, доброе утро. Карта при перевыпуске становится именной. При получении новой карты, старая будет аннулирована сотрудником. Перейти на PUSH можно после активации карты через АльфаМобайл. Если карта не активирована клиентом, плата за АЧ не списывается. Активировать карту можно через My AlfaBank / Альфа-Мобайл. Рада, что вы успешно оформили депозит.

....а что произойдет с дополнительными картами (старыми) . при смене тарифа ? они так же анулируютя не смотря на их годность по сроку ?
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-VICTOR-
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