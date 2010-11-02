Они указаны подобным образом в апликухе на андрюхе?
Кстати, в МАБе никогда не было указано реквизитов для СЭП-пополнения Сбера.
Как этот... мммм... текст назвать?!
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 13 січ, 2019 13:49
Alfa_Bank, это правильные СЭП-реквизиты на пополнение Сбер Депозита?
Они указаны подобным образом в апликухе на андрюхе?
Кстати, в МАБе никогда не было указано реквизитов для СЭП-пополнения Сбера.
Как этот... мммм... текст назвать?!
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 13 січ, 2019 14:08
Re: Альфа-Банк
Шановні, підкажіть чи правильно я розумію:10-РД...11 числа розраховуюсь Максимкою, переводжу в розстрочку...на наступну РД-нічого не відбувається...і скільки ще часу в мене залишається для дострокового погашення цієї розстрочки:друга РД+25 ДНІВ чи до моменту третьої РД?
Додано: Нед 13 січ, 2019 14:53
Если цель не переплачивать вообще - то вам надо все загасить до ВТОРОЙ РД. Именно в неё будут делаться первые начисления.
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|