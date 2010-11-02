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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6640664166426643

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 947
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
199
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
157
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
149
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
261
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
181
Всього голосів : 947
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 13:49

Alfa_Bank, это правильные СЭП-реквизиты на пополнение Сбер Депозита?
Они указаны подобным образом в апликухе на андрюхе?
Кстати, в МАБе никогда не было указано реквизитов для СЭП-пополнения Сбера.

Как этот... мммм... текст назвать?! :twisted:

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... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:08

Re: Альфа-Банк

Шановні, підкажіть чи правильно я розумію:10-РД...11 числа розраховуюсь Максимкою, переводжу в розстрочку...на наступну РД-нічого не відбувається...і скільки ще часу в мене залишається для дострокового погашення цієї розстрочки:друга РД+25 ДНІВ чи до моменту третьої РД?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 14:53

  t-step написав:Шановні, підкажіть чи правильно я розумію:10-РД...11 числа розраховуюсь Максимкою, переводжу в розстрочку...на наступну РД-нічого не відбувається...і скільки ще часу в мене залишається для дострокового погашення цієї розстрочки:друга РД+25 ДНІВ чи до моменту третьої РД?

Если цель не переплачивать вообще - то вам надо все загасить до ВТОРОЙ РД. Именно в неё будут делаться первые начисления.
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:40

Re: Альфа-Банк

Flamingo написав:
  t-step написав:Шановні, підкажіть чи правильно я розумію:10-РД...11 числа розраховуюсь Максимкою, переводжу в розстрочку...на наступну РД-нічого не відбувається...і скільки ще часу в мене залишається для дострокового погашення цієї розстрочки:друга РД+25 ДНІВ чи до моменту третьої РД?

Если цель не переплачивать вообще - то вам надо все загасить до ВТОРОЙ РД. Именно в неё будут делаться первые начисления.
Себто лише місяць грейсу виходить?
t-step
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:47

  t-step написав:
Flamingo написав:
  t-step написав:Шановні, підкажіть чи правильно я розумію:10-РД...11 числа розраховуюсь Максимкою, переводжу в розстрочку...на наступну РД-нічого не відбувається...і скільки ще часу в мене залишається для дострокового погашення цієї розстрочки:друга РД+25 ДНІВ чи до моменту третьої РД?

Если цель не переплачивать вообще - то вам надо все загасить до ВТОРОЙ РД. Именно в неё будут делаться первые начисления.
Себто лише місяць грейсу виходить?

До 2х, но не меньше 1го
Без Рассрочки бесплатный грейс не более 30дн, а с платой за РКО 60грн -- до 55дней :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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2
Повідомлення Додано: Нед 13 січ, 2019 20:48

  t-step написав:
Flamingo написав:
  t-step написав:Шановні, підкажіть чи правильно я розумію:10-РД...11 числа розраховуюсь Максимкою, переводжу в розстрочку...на наступну РД-нічого не відбувається...і скільки ще часу в мене залишається для дострокового погашення цієї розстрочки:друга РД+25 ДНІВ чи до моменту третьої РД?

Если цель не переплачивать вообще - то вам надо все загасить до ВТОРОЙ РД. Именно в неё будут делаться первые начисления.
Себто лише місяць грейсу виходить?

Не месяц, а почти два. 10.01 - РД, 11.01 - покупка, 10.02 - первая РД, 7.03 - погашение, 11.03 - вторая РД до которой надо осуществить погашение. С 11.01 до 7.03 вы в грейсе (хотя по сути это не совсем грейс, а оформленная рассрочка до начала погашения).
Flamingo
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